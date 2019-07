El Gobierno gallego presentará este mes el Plan estratégico del Xacobeo 2019/2021

Publicado 08/07/2019 15:55:34 CET

Feijóo y el alcalde de Santiago destacan la "voluntad de colaboración" de ambas instituciones en la primera reunión del mandato local

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia presentará formalmente este mes julio al Ayuntamiento de Santiago y a la Iglesia el Plan estratégico del Xacobeo 2019/2021 en el que se incluirán las principales actividades que la Administración autonómica organizará con motivo del Año Santo.

Así lo ha trasladado este lunes el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, en la primera reunión que ambos representantes públicos han mantenido con motivo del inicio de la nueva legislatura local. En el encuentro han abordado los principales temas que afectan a la ciudad, como la Intermodal o los servicios sanitarios y sociales.

"Es evidente que requiere trabajar desde muchos frentes, pero estamos trabajando desde hace tiempo", ha destacado en referencia al Año Santo el máximo mandatario autonómico, que ha asegurado que la reforma de la catedral estará finalizada para 2021, que el Festival O Son do Camiño está "consolidado" tras su segunda edición, y que la Xunta trabaja en la "integración paisajística" del Camino de Santiago por todas sus entradas a la capital gallega.

Asimismo, ha recordado que el Centro Internacional de Acogida al Peregrino "ya funciona con normalidad" y que las instalaciones del Monte do Gozo se están "finalizando". "En definitiva, puertas abiertas, comunicación fluida y permanente para que este Xacobeo 2021 no solo sea un gran Xacobeo, sino que sea el mejor celebrado nunca en Galicia", ha indicado.

Además, el presidente de la Xunta de Galicia ha incidido en la necesidad de dejar preparada la ciudad para los próximos Años Santos que tendrán lugar tanto en 2027 como en 2032. "Podemos tener alguna dificultad económica, que no de entendimiento", ha subrayado Feijóo, que se ha comprometido con el reto de "preparar la ciudad" para que pueda recibir a más de "10 millones de personas".

"CAPACIDAD DE RESOLVER EN POCO TIEMPO"

Por su parte, preguntado por el estado de la organización del Año Santo a dos años de su celebración en un contexto en el que se acaba de hacer con el bastón de mando tras las pasadas elecciones locales, Sánchez Bugallo considerado que aún "están a tiempo" de organizar con éxito esta celebración.

"Tenemos cierta capacidad de improvisación y de resolver en poco tiempo aquello que seguramente tendríamos que planificar antes", ha indicado en una intervención en la que también ha destacado el buen entendimiento con el presidente.

"Lo que posiblemente nos podría llevar más tiempo, que es habilitar los aparcamientos periféricos, yo creo que estamos a tiempo porque tenemos la experiencia de hacerlo, es algo que queremos hacer y lo vamos a hacer", ha señalado Bugallo, que ha indicado que el resto de temas como "voluntariado, atención, limpieza y seguridad" también se podrán solventar con "tiempo más que suficiente".

Precisamente, preguntado por los medios sobre si la falta de personal en cuerpos como el de la Policía Local supondrá un problema, el alcalde socialista ha admitido que esta es una de las "dificultades" a las que se tendrá que hacer frente. "En todo caso, hay que preparar primero un plan de seguridad y un plan de servicios", ha precisado el regidor, que ha avanzado que el Ayuntamiento buscará la "colaboración" que "garantice" que con menos personal se puedan cubrir servicios esenciales o necesarios.

Y es que, conforme ha señalado, el personal funcionario requiere una serie de requisitos, como las correspondientes ofertas públicas de empleo, que suponen un cierto "nivel de inelasticidad temporal" ante el que el Consistorio tendrá que recurrir a "otras fórmulas" como que "policías de otros puntos de Galicia puedan prestar servicios" de forma temporal en Santiago. Para ello, ha avanzado que pedirá colaboración de la Comunidad autónoma a través de la Academia Galega de Seguridad Pública (Agasp).

"Tengan por seguro que resolveremos el problema y que Santiago será una ciudad limpia, acogedora y segura en el año 2021 y no aceptaremos ninguna solución que no garantice eso", ha indicado antes de que el presidente de la Xunta también defendiese que próximo Año Santo será "el mejor de la historia de Santiago".

INTERMODAL

Otro de los asuntos abordados por el presidente de la Xunta y el alcalde de Santiago ha sido las obras de la intermodal. Al respecto, Alberto Núñez Feijóo ha recordado que "la hemeroteca acredita que para la Xunta de Galicia los accesos que planteó la anterior corporación no eran los correctos", ha indicado.

Por tanto, ha argumentado que "escuchar ahora al alcalde de Santiago que no está de acuerdo con los accesos y que quiere facilitar la fluidez del tráfico y la no interrupción el tráfico y la no interrupción del tráfico urbano como consecuencia del nuevo servicio es una cosa" que le "llena de satisfacción". Todo ello, antes de asegurar que hay también actuaciones que corresponden al Estado como el Orbital, una "obra clave" por el que la Xunta sigue "preocupada".

"Todo aquello que sea profundizar la capacidad de la estación intermodal de Santiago será bien vista por la Comunidad autónoma y si el alcalde necesita apoyo técnico y político, por supuesto lo va a tener", ha señalado.

Por su parte, Bugallo ha dejado claro que lo que quiere es que Santiago tenga una estación del AVE "en condiciones". Con este objetivo, ha destacado que el Ayuntamiento trabaja para acometer un proyecto que "sea ejecutable dentro del espacio temporal y del espacio disponible", con la idea de "tenerlo listo en septiembre" para que adjudicarlo en diciembre y que "el 1 de agosto de 2020 la estación esté terminada y los autobuses puedan entrar y salir con seguridad".

OTROS TEMAS ABORDADOS

En la reunión, Bugallo ha trasladado al presidente de la Xunta la voluntad del Ayuntamiento para colaborar en el desarrollo de la actividad industrial de la ciudad, una cuestión que ha sido recibida de forma positiva por Feijóo, que ha saludado la iniciativa del alcalde para hacer un convenio fiscal que promueva la instalación de empresas, así como el interés del regidor en agilizar las licencias para que estas puedan iniciar su actividad.

Este asunto ha sido abordado en una reunión tras la que el presidente de la Xunta también ha avanzado que la Administración autonómica licitará en el último trimestre de 2019 la "residencia de la tercera edad".

"Estamos realizando el proyecto de construcción definitivo", ha destacado el máximo mandatario autonómico, que ha indicado que su Ejecutivo invertirá "9 millones de euros" en la construcción de esta infraestructura que contará con 90 plazas.

Además, ha reafirmado el compromiso de ampliar el Hospital Clínico de Santiago en unos 27.000 metros cuadrados. "Espero que en el primer semestre del año 2020 finalicemos el proyecto constructivo para poder presentar a la ciudad el proyecto definitivo", ha indicado para asegurar que la Xunta también trabaja en la reforma del centro de salud de Conxo, a la que destinará 3 millones.