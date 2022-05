White Lies estrena el Xacobeo Importa, que traerá una decena de artistas y grupos internacionales a Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La banda inglesa White Lies actuará este domingo 15 de mayo en Santiago de Compostela dentro de la undécima edición de Ciclo Xacobeo Importa que, con motivo de la celebración del Año Xacobeo 2022, traerá más de una decena de "importantes" artistas y grupos internacionales a varias ciudades gallegas.

El concierto, ubicado en la gira europea de presentación del álbum 'As I Try Not to Fall Apart', se celebrará en la Sala Capitol a partir de las 20,00 horas, con apertura de puertas a las 19,30 horas. La función será la primera del grupo británico en Galicia.

El Ciclo Xacobeo Importa plantea una "ambiciosa" propuesta musical formada por artistas de "referencia". La programación se completa con The James Hunter Six (Ourense, 28 de mayo), Pat Metheny (Vigo, 17 de junio), LP (A Coruña, 25 de junio), Marisa Monte (Vigo, 26 de junio), Agnes Obel (Vigo, 7 de julio) y Leon Bridges (Vigo, 10 de julio).

Además, la banda británica Simple Minds estará en el Coliseum de A Coruña el 27 de junio. Esta 11º edición finalizará con la presencia de Jacob Collier en Santiago también el 27 de julio, y Madeleine Peyroux, que cerrará el ciclo el 15 de octubre en Pontevedra.

Las entradas para todos los conciertos están ya a la venta en la web de www.xacobeoimporta.es.