Lunes 16 de junio de 2025

A Jesús Calleja (Fresno de la Vega, León) le hemos visto escalar ochomiles y adentrarse en una de las simas más profundas del planeta, una aventura que casi le cuesta la vida; con él hemos descubierto a vista de pájaro lugares desconocidos de España y hasta nos mostró al hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rapelando desde un molino de viento o poniendo la mesa, pero su reciente viaje al espacio dejó a muchos boquiabiertos.

El aventurero leonés tiene claro que, después de ello, los desafíos no se han acabado y que “absolutamente siempre” hay retos pendientes. Unos son terrestres y promete que “este mismo año” anunciará “uno muy potente” pero, con un vuelo espacial a sus espaldas, cuando se le pregunta sube la apuesta y se atreve a algo que “no cuesta trabajo, soñar”. “Tengo fe y esperanza y sueño con poder volver al espacio; no lo digo como retórica, lo digo como una posible realidad”, dice el leonés. “Esta vez, por favor, dejadme orbitando, ir a una estación espacial”, añade con una sonrisa.

Y es que Calleja asume que su viaje a bordo del cohete New Shepard de Blue Origin, como parte del décimo vuelo tripulado del programa (NS-30), conlleva un riesgo porque no se conoce con detalle el nivel de seguridad real de la cápsula, pero también que ese espíritu, le atrae: “Me pone ser pionero en algo y si puedo ayudar en la carrera espacial, pues mejor”.

Modelo Inster de Hyundai

En ese punto, se refiere a la marca de coches de la que es embajador desde hace algún tiempo, Hyundai, y a su capacidad de “ir siempre a la vanguardia”. Ejemplos de ello son la electrificación y el desarrollo de la autonomía de los vehículos, “algunos de los puntos fuertes de la marca”.

La filosofía de vida del montañero y presentador coincide también en ese aspecto con la de la marca surcoreana y a Calleja no le faltan ejemplos de “cómo estamos alineados”. “Mi casa es eléctrica, soy cien por cien sostenible; toda la energía la produzco yo con mis placas solares, con mis inversores, con mis baterías donde guardo la electricidad. Siempre me planifiqué para ser autosostenible y, además y lo más relevante, poder cargar mi coche Hyundai”, defiende.

Me sorprendió cómo algo tan pequeño se puede hacer tan grande

La frase podría parecer un resumen de sus propias aventuras tirando de su habitual sorna, pero con esa frase Calleja no se refiere a su propia complexión física, sino a uno de los últimos modelos que Hyundai ha puesto en el mercado, el Inster, un vehículo del segmento A tipo SUV 100% eléctrico de contenidas dimensiones, gran autonomía y una sorprendente habitabilidad para su tamaño.

“Recuerdo que cuando fui a la presentación, varios del equipo de Hyundai nos metimos dentro del coche y pasamos mucha risa porque era como que íbamos a dormir y su espacio era increíble; creo que nos tumbamos cinco personas”, rememora entre risas Calleja, que también ensalza “sus formas” o la carga bidireccional. “Es un coche futurista avanzado a su tiempo y me fascina. Me fascina esa forma que tiene siempre Hyundai de sorprender y de dar con el clic que la sociedad necesita", dice.

Detalles del Inster

En la entrevista, Calleja también reflexiona sobre el liderazgo que asume en las expediciones, las ventajas que en la montaña da la experiencia o lo necesario que es en muchas ocasiones el humor. “Cuando estoy en una expedición o aventura y se da un momento crítico donde las cosas se ponen delicadas lo primero que hago es reírme. Cuando me río, me relajo yo mismo, y cuando me río, relajo a los demás”, cuenta.

No pongo mi vida en riesgo

Calleja sabe que en una expedición de montaña el liderazgo es fundamental y, con ello, la capacidad de planificar y de tomar decisiones acordes que eviten situaciones que puedan complicarse hasta el punto de que considera que “hay momentos donde la democracia es un error”, si se trata de “tomar una decisión en la que te estás jugando la vida”. “No se trata de “vamos a opinar y levantamos la mano qué decidimos”, aclara.

Calleja, embajador de Hyundai

“A pesar de la vida que llevo no pongo mi vida en riesgo, no lo pongo porque planifico lo que puedo, por lo tanto el mayor consejo es ‘planifica muy bien lo que vas a hacer, sitúate en los peores escenarios y ten planes para los peores escenarios’. Esto me ha llevado a ir al Polo Norte, al Polo Sur o a todas las montañas que he hecho. Puedo decir tranquilamente que siempre he estado seguro en mis expediciones", defiende.

En ese punto también reflexiona sobre la fortaleza mental y sobre cómo “lo que no puedes hacer físicamente, lo consigues con la mente”. “Mi arma secreta es la capacidad que tengo de poner el foco en una expedición, observar todo lo que puede salir mal y tener siempre planes de contingencia”, desvela.

Evidentemente esa fortaleza mental “debe ir acompañada con un poco de entrenamiento”, afirma Calleja, capaz de ir “a cualquier lugar” porque sus “recursos energéticos” están bien. “Luego mi mente se encarga de controlar el miedo para no entrar jamás en pánico, porque el miedo está bien, te mantiene seguro y te hace tomar medidas, pero el pánico lo estropea todo. Así que mente y cuerpo deben estar equilibrados”, concluye.