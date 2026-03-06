El liderazgo del pensamiento crítico en el mundo tecnológico: Humanidades, innovación y tecnología en Comillas CIHS

Durante años nos enseñaron que había que elegir orilla: ciencias o letras, tecnología o humanidades. Sin embargo, el siglo XXI, marcado por la globalización y revolución digital, está demostrando algo diferente: la sociedad huye de los compartimentos estancos y el éxito pertenece a aquellas personas que entienden que el progreso no nace en las orillas, sino en los puentes.

En este contexto, las carreras profesionales estancas tienen las patas cortas y ganan proyección de futuro aquellas de carácter híbrido, que combinan pensamiento crítico y conocimiento de la tecnología. No es coincidencia que a lo largo de la historia la innovación, una y otra vez, haya surgido en la intersección entre disciplinas, en esa zona donde se practica el pensamiento lateral y se cuestionan los límites establecidos.

Comillas CIHS (Universidad Pontificia Comillas)

En el mundo de la digitalización, los móviles y la Inteligencia Artificial (IA) las humanidades aportan algo que ninguna máquina puede replicar: sensibilidad ética, pensamiento crítico y comprensión profunda de la realidad social. En este contexto, la respuesta educativa de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (Comillas CIHS) de la Universidad Pontificia Comillas es el HIT (Humanidades + Inteligencia + Tecnología), un modelo formativo que combina pensamiento

HIT busca unir lo mejor del pensamiento humanista con las competencias que exige un mundo impulsado por la tecnología, de manera que las Humanidades no compiten con ella, sino que la completan y se convierten en un faro para las nuevas disciplinas científicas y tecnológicas, según la profesora de Comillas CIHS, Elena Aguirre.

Liderar el futuro con humanidad y tecnología

Consciente de que la innovación llega de aquellas mentes raras que se arriesgan a salir de su zona de confort, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, ofrece un abanico de oportunidades para quienes quieren liderar el futuro con humanidad y tecnología.

A estudios como Psicología, Educación, Trabajo Social, Relaciones Internacionales, Filosofía o Traducción, se suman, a partir del próximo curso escolar, tres nuevos grados que refuerzan la apuesta de Comillas por la búsqueda de la interdisciplinariedad entre las áreas de conocimiento y la colaboración y la sinergia entre sus facultades y escuelas.

El Campus de Comillas Cantoblanco refuerza su posicionamiento en las áreas de Global Affairs y Global Communication a través de una oferta académica impartida íntegramente en inglés.

Comillas CIHS (Universidad Pontificia Comillas)

El Bachelor’s Degree in Global Communication, el Double Degree in Public Policy Management and International Relations y el Grado en Relaciones Internacionales buscan responder a los desafíos políticos, sociales y comunicativos de un entorno global en constante transformación.

Otras de las novedades del curso 2026–27 será la inclusión de oferta formativa en formato Minor. El objetivo es completar la formación de los alumnos e impulsar la interdisciplinariedad, dotando a los estudiantes de flexibilidad en el diseño de su propio itinerario formativo.

Así, durante sus estudios de grado, podrán cursar simultáneamente programas de Minor en Filosofía, Inteligencia Artificial y Tecnología, Management, Ecología y Sociedad, Teología o Derechos Humanos.

Jornada de puertas abiertas

Para conocer la manera de trabajar de Comillas CIHS, el 21 de marzo, se va a celebrar una jornada de puertas abiertas en el Campus de Cantoblanco para los programas del área de Ciencias Humanas y Sociales.

Comillas CIHS (Universidad Pontificia Comillas)

En esta jornada podrás descubrir el ambiente universitario, obtener información detallada sobre los planes de estudio, metodologías innovadoras y nuestras becas de hasta un 75%, así como conocer y conversar con profesores y alumnos para conocer de primera mano sus experiencias académicas.

Además, la visita te permitirá recorrer las instalaciones y explorar las salidas profesionales de las carreras que más te interesen.

Una nueva manera de aprender y enseñar

En Comillas, el modelo formativo —inspirado en el enfoque humanista propio de Comillas CIHS— apuesta por metodologías activas, recursos digitales y un acompañamiento cercano al profesorado y al estudiante. La innovación no es solo tecnológica, sino pedagógica: se aprende haciendo, reflexionando y conectando el conocimiento con la realidad profesional.

Comillas CIHS (Universidad Pontificia Comillas)

En este contexto, la Inteligencia Artificial se integra como una herramienta al servicio de este modelo educativo. Lejos de sustituir el criterio académico o la relación personal, la IA amplía las posibilidades de aprendizaje y refuerza la capacidad crítica del alumnado.

Para garantizar un uso responsable y ético, la universidad cuenta con una guía institucional y una oficina específica que acompañan su implementación en el aula, asegurando que la tecnología esté siempre al servicio de la persona y no al revés.

El trabajo del futuro

Las máquinas pueden calcular, pero no comprenden el contexto por sí solas. Ejecutan reglas, pero no formulan preguntas éticas. Procesan lenguaje, pero no siempre captan ironías, matices culturales o implicaciones sociales y por ello, los estudios de humanidades dan sentido a un futuro tecnológico que ya está presente.

Actualmente, las profesiones más demandadas requieren comunicar, analizar, comprender contextos, trabajar con personas y tomar decisiones con sentido.

Así, el diseño de chatbots y asistentes virtuales requiere ser experto en procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) y tecnologías del lenguaje; los diseñadores UX combinan psicología, comunicación, sociología y diseño digital; y el auditor de algoritmos, responsable de sesgos y equidad en IA debe conocer sobre IA y ética.