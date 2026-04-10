Redescubrir lo analógico: vinilos, papel y cámaras en la era del scroll

Vivimos pendientes de una pantalla: trabajamos delante de un ordenador, nos informamos en el móvil, vemos series en plataformas y hasta escuchamos música en listas infinitas. Sin embargo, en medio de ese ruido, cada vez más personas están recuperando gestos que parecían olvidados: poner un vinilo, entrar en un cine de barrio, leer en papel o escribir a mano en un cuaderno.

No son manías de nostálgicos, sino pequeñas decisiones conscientes para bajar el ritmo y recuperar la sensación de estar a una sola cosa a la vez. Son momentos analógicos que, en plena era del scroll, se han convertido en una forma de descanso y de identidad.

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Un disco que se escucha de principio a fin

El hábito de escuchar música ha cambiado por completo en pocos años: lo habitual es saltar de canción en canción y dejar que una lista automática decida qué suena después. Frente a eso, el vinilo propone otra experiencia: elegir un álbum concreto, sacar el disco de su funda, colocarlo en el plato, bajar la aguja y sentarse a escucharlo entero. No hay botón de ‘siguiente’ ni recomendaciones instantáneas: hay que esperar a que llegue la canción favorita y levantarse para darle la vuelta.

Ese ritual ha llevado a muchos jóvenes, que no habían vivido esa rutina musical, a descubrir las tiendas de discos. Esos locales que sobrevivieron al casete y al walkman vuelven a llenarse de vida con la moda del vinilo, mezclando coleccionistas de siempre con nuevos aficionados. Gracias a ello, vuelven a circular álbumes de Sam Cooke, Eric Clapton o B.B. King que, sin estos espacios, correrían el riesgo de quedar arrinconados; pero no todo son recopilatorios de los 70. Estas tiendas han aprendido a hablar el idioma de las nuevas generaciones: junto a los clásicos de Lynyrd Skynyrd o Mark Knopfler conviven ediciones especiales y lanzamientos recientes que muchos prefieren tener en vinilo.

Tiendas como ‘Record’, en Sevilla, o ‘La Metralleta’, en Madrid, se han especializado en contentar a todos: ofrecen miles de discos de segunda mano que recorren las últimas décadas del siglo XX para los nostálgicos y los nuevos ‘descubridores’; al mismo tiempo reservan espacio para quienes quieren el último álbum de Rosalía en una versión ‘vintage’, pensada para sonar en el plato y ocupar un lugar visible en la estantería.

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Del papel al BookTok

Los jóvenes encuentran en el papel un oasis frente a la hiperconectividad digital. La lectura impresa proporciona descanso emocional ante la continua interacción virtual. Según el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2025, el 66,2 % de la población lee libros en su tiempo libre.

Para muchos lectores, el papel ofrece algo que la lectura digital no reproduce igual: el peso del libro en las manos, el olor de las páginas, la posibilidad de subrayar con lápiz, de doblar una esquina para marcar un pasaje, de dejar notas en los márgenes.

En la Biblioteca Pública Federico García Lorca de Riaño, en Langreo (Asturias), llevan dos décadas viendo cómo un club de lectura puede cambiar el ritmo de un barrio. Durante años, la media de edad rondaba los 60–65 años: jubilados que buscaban una excusa para salir de casa y socializar. Ahora, sin apenas publicidad, se han encontrado con muchas personas con una edad media de 45 años que se apuntan para sumar a su agenda cultural una cita fija con los libros.

Lo que está ocurriendo allí encaja con una tendencia más amplia: la lectura ya no se ve solo como refugio individual, sino como plan compartido. Las bibliotecarias hablan de un “rejuvenecimiento” de los lectores que llegan a la sala, se interesan por los clubes y se enganchan también a propuestas como el pasaporte lector, un reto anual que convierte la lectura en un juego de viajes por continentes y que termina con premios.

Biblioteca de Riaño

También, las redes sociales han convertido la lectura en algo mucho más visible y compartido. En TikTok, comunidades como BookTok recomiendan libros, organizan retos y comentan lecturas en tiempo real. Para muchos lectores jóvenes, el primer impulso ya no viene de una lista oficial, sino de alguien como ellos que sube un vídeo emocionado o una foto subrayada del libro que acaba de terminar.

Esa prescripción entre iguales ha creado una especie de club de lectura gigante y permanente. Los vídeos y las reseñas breves no solo disparan ventas y recuperan títulos antiguos, también generan sensación de pertenencia: quien lee un libro recomendado en BookTok sabe que hay miles de personas al otro lado comentando los mismos personajes y tramas.

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VHS y cámaras analógicas: grabar vuelve a ser un acto consciente.

Hubo un tiempo en el que las cintas VHS y los carretes de fotos eran la forma estándar de guardar recuerdos, y no algo ‘vintage’. Luego llegaron los móviles, el vídeo en alta definición y las nubes infinitas, y aquellas cintas y cámaras quedaron relegadas a trasteros y cajones.

Ahora, sin embargo, muchas personas –especialmente jóvenes– están volviendo a ellas precisamente por todo lo que tienen de incómodas: hay que pensar qué se graba, qué se fotografía, aceptar desenfoques, encuadres imperfectos y colores caprichosos. Cada minuto de cinta y cada disparo de carrete importan, porque no hay botón de “repetir” sin coste.

Esa limitación cambia por completo la relación con la memoria. Un viaje grabado en VHS o un carrete de 36 fotos de un verano no generan miles de archivos perdidos en una galería, sino un puñado de escenas que se revisan juntos, en un salón, delante del televisor o pasando fotos en papel.

Las cintas ocupan espacio en estanterías, los álbumes pesan, las cámaras necesitan ser cargadas y rebobinadas: todo eso, que durante años se vio como un engorro, hoy se percibe como parte del valor. Frente al recuerdo perfecto, filtrado y listo para subir a redes, el vídeo con grano y la foto ligeramente movida ofrecen algo distinto: la sensación de que ese momento fue irrepetible y quedó fijado tal cual, sin edición ni borradores.

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Convivencia entre lo analógico y lo digital

Este regreso a lo analógico no supone un rechazo frontal a la tecnología. Al contrario: la mayoría de las personas que recuperan estos gestos sigue usando plataformas digitales, redes sociales y dispositivos conectados.

La diferencia está en cómo se combinan. Un tocadiscos puede estar conectado a un altavoz inalámbrico, una cámara instantánea puede convivir con una galería de fotos en línea, una agenda física puede complementarse con recordatorios en el móvil. Lo analógico introduce matices: añade pausa, tacto y presencia a un entorno que tiende a la rapidez. Y, al hacerlo, recuerda que todavía es posible elegir el ritmo al que queremos consumir cultura, guardar recuerdos y ocupar nuestro tiempo.