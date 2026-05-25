Quién es Enrique Riquelme y cuánto dinero necesita para competir por la presidencia del Real Madrid

May 20, 2026, Madrid, Spain: Enrique Riquelme attends ''RAFA'' premiere. - ACERO / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid afrontará por primera vez en casi dos décadas unas elecciones presidenciales con dos candidatos que se disputan la gestión del club. Por un lado está Florentino Pérez, el presidente que ha marcado la historia reciente de la institución; por otro, Enrique Riquelme, un empresario del sector energético que ha logrado el aval bancario exigido por los estatutos y ha presentado su propia junta directiva para competir por la presidencia del Madrid.

La Junta Electoral del Real Madrid ya ha validado ambas candidaturas. Los dos aspirantes a la presidencia del equipo blanco tienen en común que son empresarios. Florentino Pérez, de 79 años, es presidente y principal accionista de ACS, grupo especializado en construcción y servicios que forma parte del Ibex 35.

Bajo el liderazgo de Pérez, ACS se ha convertido en un gigante mundial de la construcción, la ingeniería y las concesiones de infraestructuras. En la clasificación global de la revista 'Engineering News-Record' (ENR) que considera tanto ingresos internacionales como domésticos, ACS figura en el puesto 10 mundial, por detrás de siete empresas chinas y dos francesas (Vinci y Bouygues). En el informe Global Powers of Construction, ACS ocupó la posición 12 a nivel mundial y es la primera constructora española.

ACS ha registrado un beneficio neto atribuible de 232 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 21,5% respecto al mismo periodo del año anterior, con una cartera de proyectos valorada en 99.825 millones de euros.

En el plano deportivo, Pérez suma un total de 21 años como presidente del Real Madrid, repartidos en dos etapas, desde 2000 hasta 2006 y desde 2009 hasta la actualidad. En ese intervalo, el equipo ha logrado 66 títulos, incluidas siete Copas de Europa de fútbol y tres más en baloncesto, además de convertirse en el club más valioso del mundo, con un valor de 6.750 millones de dólares (5.798,66 millones de euros al tipo de cambio actual), según estimaciones de 'Forbes' en 2025.

Por su parte, Riquelme, de 37 años procede del sector de las renovables. Actualmente, es fundador y presidente del grupo Cox, un holding empresarial que está en la Bolsa española desde el 15 de noviembre de 2024. La compañía cuenta con una capitalización bursátil de 1.218,2 millones de euros y sus acciones se han revalorizado un 40,3% desde su debut.

Riquelme valoró que 2025 fue "uno de los años más importantes de la historia reciente" de la compañía, "cambiando de dimensión" y culminado con la operación "transformacional" que supone la compra de Iberdrola México. Asimismo, el empresario puso en valor el desempeño de la compañía en 2025, que elevó sus ganancias un 16% hasta los 69 millones.

El candidato alicantino ha decidido dar un salto a su carrera postulándose como presidente del club blanco. Riquelme prometió este lunes "la mayor transformación en los 120 años" de la historia del club y pidió a Florentino Pérez debatir "las veces que sean necesarias" de forma "sana y respetuosa".

¿QUÉ REQUISITOS PIDE EL REAL MADRID PARA PRESIDIR EL CLUB?

Se exige que los candidatos sean españoles, socios del club desde hace al menos 20 años y que presenten garantías financieras por valor de al menos el 15% del presupuesto del club (unos 187 millones de euros).

Riquelme ha conseguido el aval de una entidad foránea, ante la dificultad de encontar un avalista español.

Una vez cumplido esta condición, la junta electoral del Real Madrid ha validado este domingo la candidatura del empresario a la presidencia de la entidad al determinar que cumple "todos los requisitos exigidos" por las normas electorales.

La Junta Electoral determinó que Riquelme aportó el preaval y aval bancario. El empresario dispone de aval de Andbank España de 193 millones de euros, según informan fuentes financieras.

PERSONAS DE CONFIANZA EN SU JUNTA DIRECTIVA

El empresario alicantino ha anunciado los miembros de su candidatura, un equipo de 12 integrantes con perfiles del sector hotelero, la automoción y el lujo, además de abogados, economistas, un médico, un joyero y un registrador de la propiedad.

Su candidatura incluye al abogado Antonio Medina Cuadros, miembro del Consejo de Administración de Cox Energy América, como vicepresidente, quien forma parte del Patronato de la Fundación Real Madrid desde 2017.

Uno de los integrantes más destacados en el sector financiero es el empresario andaluz Rosauro Varo, presidente de GAT Inversiones desde hace 22 años, accionista de Cabify y Telefónica, donde llegó a ser vicepresidente de Movistar Plus+ y miembro del Consejo Asesor de la compañía.

Asimismo, contará con el director financiero de Cox, José Olivé Pina, con experiencia como director ejecutivo de Morgan Stanley y vicepresidente de JPMorgan Chase.

Riquelme es consciente de que para tener alguna opción frente a Florentino Pérez en las elecciones debe ilusionar al madridismo tras dos años de sequía de títulos. Cabe recordar que Pérez accedió a la presidencia en el año 2000 aupado por el anuncio de fichajes emocionantes para socios y afición.