Calendario del Mundial 2026: cuándo juega España, grupo, rivales y partidos

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MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -
El Mundial 2026 se celebra del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, y España jugará la fase de grupos en el Grupo H, donde se enfrentará a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.
Consulta en esta pieza el calendario del torneo, los grupos y los partidos de la Selección en la primera fase.
GRUPOS DEL MUNDIAL 2026: EN CUÁL ESTÁ ESPAÑA
La Copa Mundial de la FIFA 2026 hace historia al estrenar un formato monumental de 48 selecciones, las cuales han quedado distribuidas en 12 grupos distintos que van desde la letra A hasta la L. La suerte está echada para el combinado nacional, que iniciará su andadura mundialista encuadrada en el Grupo H, junto a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.
Estos son todos los grupos:
GRUPO A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia.
GRUPO B: Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza.
GRUPO C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.
GRUPO D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía.
GRUPO E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.
GRUPO F: Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez.
GRUPO G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.
GRUPO H: ESPAÑA, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.
GRUPO I: Francia, Senegal, Irak y Noruega.
GRUPO J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.
GRUPO K: Portugal, RD Congo, Uzbekistán y Colombia.
GRUPO L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.
HORARIOS DE LA FASE DE GRUPOS DEL MUNDIAL 2026
Jueves, 11 de junio de 2026
21:00 h | México vs. Sudáfrica (Partido Inaugural)
Viernes, 12 de junio de 2026
04:00 h | República de Corea vs. República Checa
21:00 h | Canadá vs. Bosnia y Herzegovina
Sábado, 13 de junio de 2026
03:00 h | Estados Unidos vs. Paraguay
21:00 h | Catar vs. Suiza
Domingo, 14 de junio de 2026
00:00 h | Brasil vs. Marruecos
03:00 h | Haití vs. Escocia
06:00 h | Australia vs. Turquía
19:00 h | Alemania vs. Curazao
22:00 h | Países Bajos vs. Japón
Lunes, 15 de junio de 2026
01:00 h | Costa de Marfil vs. Ecuador
04:00 h | Suecia vs. Túnez
18:00 h | ESPAÑA vs. Cabo Verde
21:00 h | Bélgica vs. Egipto
Martes, 16 de junio de 2026
00:00 h | Arabia Saudí vs. Uruguay
03:00 h | RI de Irán vs. Nueva Zelanda
21:00 h | Francia vs. Senegal
Miércoles, 17 de junio de 2026
00:00 h | Irak vs. Noruega
03:00 h | Argentina vs. Argelia
06:00 h | Austria vs. Jordania
19:00 h | Portugal vs. RD del Congo
22:00 h | Inglaterra vs. Croacia
Jueves, 18 de junio de 2026
01:00 h | Ghana vs. Panamá
04:00 h | Uzbekistán vs. Colombia
18:00 h | República Checa vs. Sudáfrica
21:00 h | Suiza vs. Bosnia y Herzegovina
Viernes, 19 de junio de 2026
00:00 h | Canadá vs. Catar
03:00 h | México vs. República de Corea
21:00 h | Estados Unidos vs. Australia
Sábado, 20 de junio de 2026
00:00 h | Escocia vs. Marruecos
02:30 h | Brasil vs. Haití
05:00 h | Turquía vs. Paraguay
19:00 h | Países Bajos vs. Suecia
22:00 h | Alemania vs. Costa de Marfil
Domingo, 21 de junio de 2026
02:00 h | Ecuador vs. Curazao
06:00 h | Túnez vs. Japón
18:00 h | ESPAÑA vs. Arabia Saudí
21:00 h | Bélgica vs. RI de Irán
Lunes, 22 de junio de 2026
00:00 h | Uruguay vs. Cabo Verde
03:00 h | Nueva Zelanda vs. Egipto
Martes, 23 de junio de 2026
19:00 h | Portugal vs. Uzbekistán (Grupo K - Estadio Houston)
22:00 h | Inglaterra vs. Ghana (Grupo L - Estadio Boston)
Miércoles, 24 de junio de 2026
01:00 h | Panamá vs. Croacia (Grupo L - Estadio Toronto)
04:00 h | Colombia vs. RD del Congo (Grupo K - Estadio Guadalajara)
21:00 h | República Checa vs. México (Grupo A - Estadio Ciudad de México)
21:00 h | Sudáfrica vs. República de Corea (Grupo A - Estadio Monterrey)
Jueves, 25 de junio de 2026
00:00 h | Marruecos vs. Haití (Grupo C - Estadio Filadelfia)
00:00 h | Escocia vs. Brasil (Grupo C - Estadio Miami)
03:00 h | Suiza vs. Canadá (Grupo B - Estadio San Francisco)
03:00 h | Bosnia y Herzegovina vs. Catar (Grupo B - Estadio Los Ángeles)
22:00 h | Curazao vs. Costa de Marfil (Grupo E - Estadio Filadelfia)
22:00 h | Ecuador vs. Alemania (Grupo E - Estadio Nueva York/Nueva Jersey)
Viernes, 26 de junio de 2026
01:00 h | Japón vs. Suecia (Grupo F - Estadio Dallas)
01:00 h | Túnez vs. Países Bajos (Grupo F - Estadio Kansas City)
04:00 h | Turquía vs. Estados Unidos (Grupo D - Estadio Los Ángeles)
04:00 h | Paraguay vs. Australia (Grupo D - Estadio San Francisco)
21:00 h | Noruega vs. Francia (Grupo I - Estadio Boston)
21:00 h | Senegal vs. Irak (Grupo I - Estadio Toronto)
Sábado, 27 de junio de 2026
02:00 h | Cabo Verde vs. Arabia Saudí (Grupo H - Estadio Houston)
02:00 h | Uruguay vs. ESPAÑA (Grupo H - Estadio Guadalajara)
05:00 h | Egipto vs. RI de Irán (Grupo G - Estadio Seattle)
05:00 h | Nueva Zelanda vs. Bélgica (Grupo G - Estadio Vancouver)
21:00 h | Jordania vs. Argentina (Grupo J - Estadio Charlotte)
Domingo, 28 de junio de 2026
01:30 h | Colombia vs. Portugal (Grupo K - Estadio Miami)
01:30 h | RD del Congo vs. Uzbekistán (Grupo K - Estadio Dallas)
04:00 h | Croacia vs. Ghana (Grupo L - Estadio Nueva York/Nueva Jersey)
04:00 h | Panamá vs. Inglaterra (Grupo L - Estadio Atlanta)