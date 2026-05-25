Calendario del Mundial 2026: cuándo juega España, grupo, rivales y partidos

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MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Mundial 2026 se celebra del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, y España jugará la fase de grupos en el Grupo H, donde se enfrentará a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.

Consulta en esta pieza el calendario del torneo, los grupos y los partidos de la Selección en la primera fase.

GRUPOS DEL MUNDIAL 2026: EN CUÁL ESTÁ ESPAÑA

La Copa Mundial de la FIFA 2026 hace historia al estrenar un formato monumental de 48 selecciones, las cuales han quedado distribuidas en 12 grupos distintos que van desde la letra A hasta la L. La suerte está echada para el combinado nacional, que iniciará su andadura mundialista encuadrada en el Grupo H, junto a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.

Estos son todos los grupos:

GRUPO A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia.

GRUPO B: Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza.

GRUPO C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

GRUPO D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía.

GRUPO E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

GRUPO F: Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez.

GRUPO G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

GRUPO H: ESPAÑA, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.

GRUPO I: Francia, Senegal, Irak y Noruega.

GRUPO J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

GRUPO K: Portugal, RD Congo, Uzbekistán y Colombia.

GRUPO L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

HORARIOS DE LA FASE DE GRUPOS DEL MUNDIAL 2026

Jueves, 11 de junio de 2026

21:00 h | México vs. Sudáfrica (Partido Inaugural)

Viernes, 12 de junio de 2026

04:00 h | República de Corea vs. República Checa

21:00 h | Canadá vs. Bosnia y Herzegovina

Sábado, 13 de junio de 2026

03:00 h | Estados Unidos vs. Paraguay

21:00 h | Catar vs. Suiza

Domingo, 14 de junio de 2026

00:00 h | Brasil vs. Marruecos

03:00 h | Haití vs. Escocia

06:00 h | Australia vs. Turquía

19:00 h | Alemania vs. Curazao

22:00 h | Países Bajos vs. Japón

Lunes, 15 de junio de 2026

01:00 h | Costa de Marfil vs. Ecuador

04:00 h | Suecia vs. Túnez

18:00 h | ESPAÑA vs. Cabo Verde

21:00 h | Bélgica vs. Egipto

Martes, 16 de junio de 2026

00:00 h | Arabia Saudí vs. Uruguay

03:00 h | RI de Irán vs. Nueva Zelanda

21:00 h | Francia vs. Senegal

Miércoles, 17 de junio de 2026

00:00 h | Irak vs. Noruega

03:00 h | Argentina vs. Argelia

06:00 h | Austria vs. Jordania

19:00 h | Portugal vs. RD del Congo

22:00 h | Inglaterra vs. Croacia

Jueves, 18 de junio de 2026

01:00 h | Ghana vs. Panamá

04:00 h | Uzbekistán vs. Colombia

18:00 h | República Checa vs. Sudáfrica

21:00 h | Suiza vs. Bosnia y Herzegovina

Viernes, 19 de junio de 2026

00:00 h | Canadá vs. Catar

03:00 h | México vs. República de Corea

21:00 h | Estados Unidos vs. Australia

Sábado, 20 de junio de 2026

00:00 h | Escocia vs. Marruecos

02:30 h | Brasil vs. Haití

05:00 h | Turquía vs. Paraguay

19:00 h | Países Bajos vs. Suecia

22:00 h | Alemania vs. Costa de Marfil

Domingo, 21 de junio de 2026

02:00 h | Ecuador vs. Curazao

06:00 h | Túnez vs. Japón

18:00 h | ESPAÑA vs. Arabia Saudí

21:00 h | Bélgica vs. RI de Irán

Lunes, 22 de junio de 2026

00:00 h | Uruguay vs. Cabo Verde

03:00 h | Nueva Zelanda vs. Egipto

Martes, 23 de junio de 2026

19:00 h | Portugal vs. Uzbekistán (Grupo K - Estadio Houston)

22:00 h | Inglaterra vs. Ghana (Grupo L - Estadio Boston)

Miércoles, 24 de junio de 2026

01:00 h | Panamá vs. Croacia (Grupo L - Estadio Toronto)

04:00 h | Colombia vs. RD del Congo (Grupo K - Estadio Guadalajara)

21:00 h | República Checa vs. México (Grupo A - Estadio Ciudad de México)

21:00 h | Sudáfrica vs. República de Corea (Grupo A - Estadio Monterrey)

Jueves, 25 de junio de 2026

00:00 h | Marruecos vs. Haití (Grupo C - Estadio Filadelfia)

00:00 h | Escocia vs. Brasil (Grupo C - Estadio Miami)

03:00 h | Suiza vs. Canadá (Grupo B - Estadio San Francisco)

03:00 h | Bosnia y Herzegovina vs. Catar (Grupo B - Estadio Los Ángeles)

22:00 h | Curazao vs. Costa de Marfil (Grupo E - Estadio Filadelfia)

22:00 h | Ecuador vs. Alemania (Grupo E - Estadio Nueva York/Nueva Jersey)

Viernes, 26 de junio de 2026

01:00 h | Japón vs. Suecia (Grupo F - Estadio Dallas)

01:00 h | Túnez vs. Países Bajos (Grupo F - Estadio Kansas City)

04:00 h | Turquía vs. Estados Unidos (Grupo D - Estadio Los Ángeles)

04:00 h | Paraguay vs. Australia (Grupo D - Estadio San Francisco)

21:00 h | Noruega vs. Francia (Grupo I - Estadio Boston)

21:00 h | Senegal vs. Irak (Grupo I - Estadio Toronto)

Sábado, 27 de junio de 2026

02:00 h | Cabo Verde vs. Arabia Saudí (Grupo H - Estadio Houston)

02:00 h | Uruguay vs. ESPAÑA (Grupo H - Estadio Guadalajara)

05:00 h | Egipto vs. RI de Irán (Grupo G - Estadio Seattle)

05:00 h | Nueva Zelanda vs. Bélgica (Grupo G - Estadio Vancouver)

21:00 h | Jordania vs. Argentina (Grupo J - Estadio Charlotte)

Domingo, 28 de junio de 2026

01:30 h | Colombia vs. Portugal (Grupo K - Estadio Miami)

01:30 h | RD del Congo vs. Uzbekistán (Grupo K - Estadio Dallas)

04:00 h | Croacia vs. Ghana (Grupo L - Estadio Nueva York/Nueva Jersey)

04:00 h | Panamá vs. Inglaterra (Grupo L - Estadio Atlanta)