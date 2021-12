Negueruela subraya que "lo valiente es acordar" ante las críticas por el acuerdo sobre los cruceros

PALMA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, ha subrayado, este martes, ante las críticas de los socios del Pacte por el acuerdo alcanzado en Hamburgo (Alemania) sobre la limitación de cruceros que "lo valiente es acordar, lo fácil es mantenerse en su postura".

En declaraciones a los medios en el Parlament, el conseller de Turismo se ha referido a las críticas por parte de MÉS per Mallorca y Unidas Podemos sobre la limitación de cruceros y ha remarcado que negociar "siempre es un ejercicio de valentía sobre todo cuando no tienes un marco legal que lo permita".

El Govern acordó este lunes en Hamburgo, con los representantes de las navieras, que Palma sólo podría acoger un total de tres cruceros al día a partir del próximo año y sólo uno de ellos podrá tener capacidad superior a los 5.000 pasajeros. De esta forma, las Islas se convierten en el primer destino nacional en lograr un compromiso de este tipo, que será efectivo en 2022.

Negueruela ha calificado el acuerdo como "ponderado y razonable", sobre todo teniendo en cuenta que no existe normativa legal en este asunto. "Es la primera vez que se fija un techo a los cruceros y, por lo tanto, habrá un decrecimiento porque queremos tener un turismo más sostenible con una mejor gestión de los flujos".

En este sentido, el también portavoz del Govern ha recalcado que se debía poner determinados límites para conseguir el "bienestar de los ciudadanos, pero también el de los turistas que llegan a Palma". "Hay intereses de todo tipo, comerciales, de los pequeños autónomos como los taxistas, etc.", ha añadido.

En todo momento, Negueruela ha mantenido contacto y ha ido informando de las negociaciones a la socia del Pacte, representante de MÉS per Mallorca, Neus Truyol, quien ha sido crítica con el acuerdo alcanzado. "¿Qué hacíamos si no? ¿Cuál es la alternativa? ¿Dejo venir a todo el que quiera, dejo que no venga ninguno o busco un acuerdo sin marco legal?", ha cuestionado el conseller.

"Yo entiendo que los socios del Govern pidan las competencias, pero es que no las tenemos", ha abundado Negueruela, quien ha recordado que el PP también critica el acuerdo porque "no pondría ningún límite". "Es un acuerdo positivo y razonable", ha remachado.