26M.- Lina Pons serà la número 2 del Pi al Parlament i avança que "mai no pactaria amb Vox"

Publicado 20/3/2019 11:44:24 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Març (EUROPA PRESS) -

El candidat de Proposta per les Illes (El PI) al Parlament, Jaume Font, ha presentat aquest dimecres a la periodista Lina Pons com a nombre 2 de la formació regionalista en les llistes a la Càmera balear de cara a les eleccions del 26 de maig, qui ha avançat que "mai no pactaria amb Vox" ja que "la llengua i els drets de les dones són inqüestionables".

Així s'ha expressat Pons en declaracions als mitjans durant la seva presentació com a independent en les llistes de la formació regionalista en un acte en el qual també han estat presents el candidat del PI al Parlament, Jaume Font, i la candidata al Consell de Mallorca, Francisca Pons. En aquest sentit, Font ha assegurat que Pons "aporta una mirada nova" al projecte polític del partit.

"Mai no pactaria amb Vox perquè hi ha coses inqüestionables i jo em sento còmoda al centre moderat; la nostra llengua i els drets de les dones són inqüestionables", ha declarat Pons, qui, preguntada sobre els motius que l'han motivat a acceptar la proposta, ha dit que "últimament la vida política vira cap a uns extrems que no m'agraden".

En aquest sentit, la periodista ha explicat que les negociacions perquè formés part del PI van començar "fa quatre anys" encara que la proposta per formar part de les llistes al Parlament ha estat "recent". "Em va convèncer en cinc minuts", ha assegurat alhora que ha afegit que "de vegades no saps si has de dir que sí, però és impossible dir que no".

A més, Pons ha reiterat que El PI representa "la moderació" i que se sent còmoda "al centre moderat". "Estim la meva llengua, la nostra terra i mirar al futur", ha declarat a més d'assegurar que treballarà "amb honestedat, il·lusió i passió".

Per la seva banda, Font li ha agraït a Pons la seva "valentia" per incorporar-se al projecte polític i ha avançat que la decisió sobre fitxar la periodista com a nombre 2 al Parlament la va prendre el Consell de Direcció del partit encara que ha aclarit que la llista "s'ha de ratificar" en el Comitè Executiu de Mallorca "en unes setmanes".

En aquest sentit, el candidat al Parlament ha assegurat que Pons aporta una "nova mirada" al projecte polític del PI "a l'igual" que el cap de llista del partit al Congrés, el president d'Habtur Joan Miralles. "Volem un projecte d'aquí, de gent que senti com batega aquesta terra", ha expressat Font.

MARIA ANTÒNIA SUREDA, CANDIDATA DEL PI A l'AJUNTAMENT D'ARTÀ

D'altra banda, Font ha avançat que l'actual diputada del PI en el Parlament Maria Antònia Sureda "seguirà en la càmera autonòmica" com a nombre 4 a més de ser la candidata de la formació regionalista a l'Ajuntament d'Artà.

"L'equip creix, no deixa enrere a ningú sinó que intenta sumar mirades noves per fer més gran el projecte", ha explicat Font, qui ha assegurat que tant Sureda com l'actual diputat del PI i candidat a l'Ajuntament de Palma, Josep Melià, "també estaran en el projecte".