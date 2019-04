26M.- Vox planteja que tots els premis literaris públics a Balears siguin "bilingües en balear i espanyol"

Publicado 23/4/2019 17:12:29 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Els candidats de Vox al Consell de Mallorca i a l'Ajuntament de Palma, Pedro Bestard i Fulgencio Coll, s'han compromès aquest dimarts al fet que si governen, després de les eleccions de maig, tots els premis literaris públics siguin "bilingües en balear i espanyol".

Els candidats han fet aquest anunci amb motiu del Dia del Llibre, segons ha informat Vox en una nota de premsa. En particular, han manifestat la seva voluntat de "retornar el bilingüisme" als Premis Ciutat de Palma i als Premis de Mallorca de Creació Literària.

El candidat al Consell ha considerat que les polítiques de promoció literària de la institució insular han "fracassat", recalcant que el premi en la categoria de narrativa "ha quedat desert en la seva última edició malgrat comptar amb una elevada dotació econòmica de 35.000 euros".

"Alguna cosa falla quan s'inverteixen milers d'euros a imposar el català i no aconseguim ni una novel·la que mereixi el guardó", ha apuntat Bestard, que creu que el Consell "margina als autors de les illes que escriuen en llengua balear o en espanyol".

"Tots ells són escriptors i formen part de la nostra riquesa cultural. La literatura és només una, no es pot segregar i arraconar a determinats escriptors per la llengua que trien per expressar-se", ha denunciat.

Per la seva banda, Fulgencio Coll ha assenyalat que "uns premis literaris bilingües en balear i espanyol serien tan normals com puguin ser-ho les convocatòries similars a la Comunitat Valenciana en les quals es concursa en valencià".

El candidat de Vox a l'alcaldia de Palma ha mostrat la seva preocupació pel foment de la lectura entre els joves, pel que "juguen un paper molt important les biblioteques públiques". En aquest sentit, s'ha proposat "treballar perquè la xarxa de biblioteques municipals torni a funcionar, no com en aquesta legislatura que han estat pràcticament congelades".