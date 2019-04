Salom subratlla que "la defensa de la seguretat" és una de les prioritats del PP

Publicado 15/4/2019 13:41:03 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Abr.

La candidata del PP al Senat per a Balears, Maria Salom, ha comentat aquest dilluns durant un acte de campanya a les Avingudes de Palma que la "defensa de la seguretat" és una de les prioritats per a la seva formació de cara a les properes eleccions generals.

Salom, que ha aparegut acompanyada del número quatre a les llistes del Congrés, Carlos Martínez Tejada, ha afegit que "la seguretat en una comunitat turística" com a Balears es tradueix a més en "qualitat de vida".

Per això, la formació pretén amb les seves iniciatives "protegir-la" i aconseguir l'equiparació salarial de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, una proposta que volen estendre a les Forces Armades, segons Salom.

"Volem estar al costat d'aquests grans professionals que ens ajuden al fet que aquesta terra sigui més segura", ha comentat la número u al Senat per al PP balear, al que ha afegit que "de la seguretat depèn l'economia".

Durant l'acte, diverses persones s'han apropat els candidats a expressar-los les seves reivindicacions i propostes. En concret, alguns ciutadans han demanat a Salom més neteja dels carrers de la ciutat de Palma o més diners públics en projectes socials.

"Amb el partit popular l'economia anirà millor, perquè abaixarem els impostos. Si l'economia va per endavant hi ha diners per pagar l'estat de benestar" ha comentat Salom als periodistes i a alguns dels qui s'apropaven a la taula informativa del PP.

Per la seva banda, el candidat Carlos Martínez Tejada ha comentat que "quan l'economia creix hi ha millora en la qualitat de vida". A més, ha afegit de la campanya de la seva formació per a aquestes eleccions que és una campanya "il·lusionant" ja que el partit té previst una "revolució fiscal".

En concret, Martínez ha expressat que el programa de la seva formació permetrà que els diners siguin on "és necessari", que és "dins de la butxaca dels ciutadans", la qual cosa permetrà que aquests "consumeixin".

Finalment, el número quatre al Congrés ha incidit que l'economia és un altre dels pilars fonamentals del seu programa. "Estem abocats a treballar per a ella", ha conclòs.