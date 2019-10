El 76,4% dels titulats de FP a Balears tenen una ocupació tres anys després de finalitzar els estudis

Publicado 9/10/2019 17:41:11 CET

PALMA DE MALLORCA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 76,4 per cent dels titulats en Formació Professional a Balears han accedit a una ocupació transcorreguts tres anys des de la finalització dels estudis, segons una anàlisi de les Conselleries de Treball i d'Educació i l'Institut Balear d'Estadística (Ibestat) presentat aquest dimecres.

L'estudi ha estat presentat aquest dimecres pel conseller de Model Econòmic, Treball i Turisme, Iago Negueruela; el conseller d'Educació, Universitat i Investigació, Martí March; i els directors generals de Model Econòmic i Ocupació, Llorenç Pou, i de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, Antoni Baos.

L'estudi indica que la taxa d'inserció laboral en FP és superior entre les dones que en els homes durant el primer any després de l'obtenció del títol, i que també augmenta amb el nivell d'especialització dels estudis. A més, la taxa d'inserció millora amb el temps: al primer any és del 63% i als tres supera el 76%.

MAJOR INSERCIÓ EN FP SUPERIOR

Per tipus d'estudis, en FP bàsica la taxa d'inserció aconsegueix el 54,6% als dos anys i el 65,1% en tres anys. Cal recordar que aquest tipus de FP és un cicle de dos anys per a persones que no han finalitzat ESO. Un de cada tres joves continua estudiant una vegada finalitzat aquest cicle.

Entre els titulats en FP de grau mitjà, la taxa supera el 75% als tres anys. Segons han ressaltat des del Govern, recentment acabats els estudis, la meitat dels titulats ja tenen feina. Finalment, la taxa d'inserció en FP de grau superior és d'un 70% al primer any i supera el 75% al tercer. En acabar, sis de cada deu tenen treball.

ORIENTACIÓ LABORAL

Per famílies professionals, instal·lació i manteniment (86,8%) i edificació i obra civil (76,9%) són les branques amb majors taxes d'inserció, i activitats físiques i esportives (40,4%) i arts gràfiques (41,7%) són les que presenten taxes més baixes.

Amb tot, el director general de FP del Govern, Antoni Baos, ha explicat que és necessari treballar amb aquestes dades per poder oferir orientació laboral sobre les professions més demandades. En particular, ha destacat que, encara que instal·lació i manteniment és una de les famílies amb major taxa d'inserció, actualment és de les quals menys demanda presenta.

Per Illes, la inserció laboral és major en Pitiüses en el primer any en FP bàsica i grau mitjà, mentre que en grau superior hi ha major inserció a Mallorca.

Els representants del Govern també han ressaltat que a mesura que augmenta l'edat, major és el grau d'inserció, per la qual cosa han destacat el valor de la FP com a "eina en polítiques de segones oportunitats i tornada al sistema educatiu". Un 15% dels titulats en FP superior tenen 30 o més anys.

El conseller Negueruela ha valorat el paper de la FP com a "opció de tornada al sistema educatiu" i la seva capacitat de donar "millors oportunitats d'accedir a una ocupació". Per la seva banda, Martí March ha apuntat que la FP és "un element clau" enfront de l'abandonament escolar i ha recordat que Balears compta actualment amb dos centres de referència de FP, Son Llebre i el Centre del Mar de Maó.

El curs 2017-2018, 4.462 estudiants van finalitzar estudis de FP a Balears. El 52,3% eren dones i el 47,7%, homes. Un 11,8% corresponen a FP bàsica, un 49,9% a FP de grau mitjà i un 38,8% a cicles de grau superior.