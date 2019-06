El 91,6% dels estudiants que s'han presentat la prova d'accés a la Universitat al juny són aptes

Publicado 21/6/2019 18:02:25 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 91,6 per cent dels estudiants que s'han presentat la prova d'accés a la Universitat aquest mes de juny són aptes.

Segons ha informat l'Universitat de les Illes Balears (UIB) en un comunicat, en xifres exactes, han superat les proves 3.335 alumnes dels 3.639 que s'han presentat.

A la illa de Mallorca, el 91,7 per cent (2.665 alumnes) són aptes; a Menorca, el 94,8 per cent (330 alumnes); a Eivissa, el 88,3 per cent (333 alumnes); i a Formentera, el 87,5 per cent (7 alumnes).

La Prova d'Accés a la Universitat ha tingut lloc els dies 11, 12 i 13 de juny de 2019.

Fins a dia 25 de juny a les 14.00 hores els estudiants poden sol·licitar una revisió dels exercicis en què considerin incorrecta l'aplicació dels criteris generals d'avaluació i específics de correcció i qualificació. Aquesta revisió consisteix en una segona correcció, que pot deixar la nota igual, pujar-la o baixar-la.

El termini per presentar les sol·licituds de revisió és de tres dies hàbils a partir de la data de la publicació de les qualificacions, i es pot fer telemàticament a través d'UIBdigital.

Aquest any, les proves extraordinàries de la PBAU tindran lloc els dies 9, 10 i 11 de juliol de 2019. No hi haurà proves durant el mes de setembre.

La matrícula d'aquesta convocatòria s'ha de formalitzar als centres de batxillerat fins al dia 25 de juny.