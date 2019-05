Absolen l'exsecretària del bisbe Salines d'un delicte revelació de secrets

Publicado 21/5/2019 16:47:55 CET

Sonia Valenzuela, l'exsecretària de l'exobispe de Mallorca, Javier Salines, ha estat absolta aquest dimarts d'un delicte de revelació de secrets, després que s'hagi retirat tant l'acusació particular com l'acusació exercida pel Ministeri Fiscal.

Al principi, el seu exmarit, Mariano de España, la va denunciar per agafar-li el telèfon mòbil sense el seu consentiment i descarregar la informació continguda en ell per utilitzar-la en contra seva.

En virtut d'aquest pacte, també es donarà per finalitzat amb una absolució un altre plet que mantenien. Ella l'havia denunciat a ell per un presumpte delicte de maltractaments verbals. D'aquesta manera, aquest cas també quedarà extint i de España quedarà absolt, una vegada s'arreglin les formalitats.

Encara que el judici estava previst per celebrar-se a les 12.30 hores, s'ha retardat i, finalment, després d'unes dues hores de negociacions, ha acabat amb un acord de conformitat entre les parts.

En 2015, a Valenzuela la hi va relacionar sentimentalment amb el bisbe Salines, fet que va provocar expectació mediàtica. Al seu moment, desembre d'aquell any, Salinas va assenyalar que no tenia "res a ocultar" sobre la seva presumpta relació amorosa amb Valenzuela i va defensar que no havia fet res encara que es podien haver-hi "malinterpretat" els seus actes.

Malgrat això, va renunciar al càrrec i, després que el Papa Francisco acceptés la seva renúncia, Salinas va demanar disculpes als diocesans de Mallorca per si "algun defecte ha ofès a algú" o si per si li va donar "motius de preocupació". Posteriorment, el seu càrrec va ser ocupat per Sebastià Taltavull.