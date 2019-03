Activat l'Índex de Gravetat 1 del Meteobal per fenòmens costaners a Mallorca i Menorca

Publicado 25/3/2019 17:00:50 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Març (EUROPA PRESS) -

El Pla especial per fer front al risc de fenòmens meteorològics adversos (Meteobal) ha activat aquest dilluns l'Índex de Gravetat 1 per fenòmens costaners a Mallorca i Menorca.

Segons ha informat el 112 Balears a través del seu compte de Twitter, aquesta situació s'activa quan la informació meteorològica permeti preveure la inminència d'un fenomen advers amb probabilitat elevada de risc per a persones i béns i també es declara aquest nivell en aquella situació en la qual s'ha produït un fenomen advers en zones localitzades.

En aquesta fase es reuneix al Grup de Suport Tècnic per realitzar el seguiment de l'evolució dels fenòmens adversos i s'activa als responsables de grups i s'efectua una pre-alerta general de mobilització de mitjans i recursos amb la finalitat de minimitzar les conseqüències de fenòmens adversos, pal·liar els possibles danys a béns i persones i procurar, com més aviat millor, la restauració dels serveis essencials bàsics per a la comunitat.