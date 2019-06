Actua critica les condicions "vergonyoses" que sofreixen els cavalls de les galeres de Palma

Publicado 3/6/2019 14:12:28 CET

Es refereixen a dos carruatges de cavalls que estaven estacionades a un lloc no autoritzat "a ple sol i sense lloc on acollir-se"

PALMA DE MALLORCA, 3 Juny (EUROPA PRESS) -

El portaveu d'Actua a Palma, Guillermo Amengual, ha criticat aquest dilluns les condicions "vergonyoses" que, al seu parer, sofreixen els cavalls de galeres de Palma.

Segons ha informat el partit en un comunicat, una activista en defensa dels animals va publicar que els conductors dels carruatges de Palma segueixen "a la seva, incomplint la normativa municipal".

En concret, es referia a dos carruatges de cavalls que estaven estacionats en un lloc no autoritzat, a l'Avinguda Antoni Maura, dissabte passat "a ple sol i sense lloc on acollir-se".

"És indignant que hagin de ser els ciutadans qui denunciï les irregularitats, ja que per part de l'ajuntament no es fa absolutament res. Així portem gairebé una dècada i si el propi ajuntament incompleix l'ordenança, com no l'han d'anar a incomplir els conductors de les galeres", ha criticat Amengual.

En aquest sentit, veuen "necessària" la creació "urgent" de l'oficina de protecció animal per "posar fi a l'explotació i maltractament dels animals a la ciutat".

Segons han explicat, en els propers dies es reuniran amb el PSOE per presentar-li el projecte de l'oficina que, en un màxim de tres mesos, podria estar en funcionament.