Actúa exigeix a Cort la retirada de la declaració simbòlica 'Palma, ciutat amiga dels animals'

Publicado 22/3/2019 18:05:24 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Març (EUROPA PRESS) -

El portaveu d'Actúa a Palma, Guillermo Amengual, ha exigit a l'Ajuntament de Palma la retirada de la declaració simbòlica 'Palma, ciutat amiga dels animals' per considerar "una xafogor majúscula" l'ordenança de tinença d'animals.

Segons ha informat el partit en un comunicat, aquesta ordenança "es va fer a esquena dels col·lectius animalistes".

"Quan les coses es fan tan malament solament et queda una sortida i és fer el ridícul. No van voler escoltar als col·lectius en defensa dels animals, tampoc a la resta de partits i ara es troben que ni entre l'equip de govern hi ha consens", han criticat.

En aquesta línia, han explicat que els animals "mereixen més que meres declaracions simbòliques", per la qual cosa han demanat "la retirada de la declaració de Palma, ciutat amiga dels animals, per no tenir uns mínims de protecció animal".

També han assegurat que ni s'ha aprovat "una ordenança del transport de galeres de cavalls, ni la substitució dels cavalls per vehicles elèctrics, ni l'oficina de protecció animal, ni la creació de l'agent de protecció animal".

Des d'Actúa han acusat l'equip de govern, PSIB, MÉS per Palma i Podem, d'"enganyar als ciutadans durant tota la legislatura prometent una ordenança que tampoc veurà la llum i sense complir un dels Acords pel Canvi, de substituir els cavalls de les galeres per vehicles elèctrics".

"Ja poc es pot dir sobre l'actuació de Cort amb l'ordenança de les galeres. El tracte de favor cap al col·lectiu de conductors de les calesses ha quedat més que demostrat. Sent una gran vergonya aliena i si en política existís l'ètica, més d'un hauria de dimitir", ha conclòs Amengual.