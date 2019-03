Afectats per la presumpta estafa de Lujo Casa ratifiquen que García Roldán els va donar terminis que no es van complir

Publicado 8/3/2019 17:13:03 CET

Sostenen que el promotor de Lujo Casa va començar a fer-los ofertes "estranyes" quan ja havien d'haver començat les obres

PALMA DE MALLORCA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 18 afectats per la presumpta estafa de Lujo Casa y Mallorca Investment han declarat aquest divendres davant el titular del Jutjat d'Instrucció número 11 de Palma, Juan Ignacio Lope Sola, en qualitat de testimonis, i han ratificat que el promotor immobiliari de Luxe Casa, Carlos García Roldán, els va donar dates i terminis per a la construcció d'habitatges que finalment mai es van complir.

Tots ells són parelles joves que van pagar una reserva per habitatges que suposadament anaven a construir-se al Pont d'Inca. Els afectats han explicat davant el jutge com van conèixer les promocions de Lujo Casa per Internet, fins i tot a través de grans portals immobiliaris populars.

També han explicat amb quines persones de Lujo Casa y Mallorca Investment van tenir contacte, majoritàriament amb una comercial i amb el principal investigat, Carlos García Roldán -que actualment es troba empresonat en una presó colombiana-.

No van tenir molt tracte amb el soci de García Roldán, Michele Pilato, encarregat de Mallorca Investment, al que sí van veure a les oficines amb certa freqüència. Amb tot, han detallat que el material corporatiu que se'ls va lliurar -que han portat a la declaració- portava el logo de Mallorca Investment i en alguns casos també el de Lujo Casa.

RELATEN LA SEVA EXPERIÈNCIA

En declaracions a Europa Press, els testimonis han explicat que van abonar quantitats pel 10 per cent del valor de l'habitatge en concepte de reserva, al voltant dels 26.000 euros en alguns casos, encara que han matisat que altres afectats van arribar a pagar un percentatge superior. Després, haurien de pagar un altre 20 per cent quan comencés la construcció, però aquest moment mai va arribar.

Segons aquesta versió, García Roldán s'oferia fins i tot a ajudar-los amb la venda del seu apartament actual perquè poguessin disposar dels diners, i per aquest motiu alguns afectats s'han quedat sense habitatge propi i han hagut de recórrer a conviure amb els seus pares o sogres.

Els afectats han assenyalat que, al principi, no van desconfiar de l'empresa perquè no tenien motius per a això. Les oficines els van transmetre una imatge de solvència i de "confiança", havien vist cartells de les promocions per la ciutat i García Roldán tenia una actitud "tranquil·la".

A més, en presentar-los el contracte de reserva, el document incloïa referències cadastrals i plànols, la qual cosa va reforçar la seva creença que l'empresa estava en disposició de construir en aquells terrenys, i en diversos casos García els va assegurar que ja tenia sol·licitada la llicència d'obres.

No obstant això, a mesura que el temps passava i els terminis no es complien, diversos afectats es van posar en contacte amb ajuntaments i constructors i van comprovar que no s'havia avançat i que la promotora no tenia els terrenys. De fet, a través dels funcionaris municipals que els van atendre van saber que hi havia multitud de persones cridant pel mateix motiu, i van començar a intuir que alguna cosa no anava bé.

ES VAN ORGANITZAR EN UN GRUP DE WHATSAPP

Seguint amb el relat dels perjudicats, en aquest punt, un dels afectats va aprofitar que la comercial investigada els havia enviat feia temps un correu electrònic grupal en el qual no havia ocultat les adreces de la resta de destinataris. Així, els afectats es van posar en contacte entre si i van formar un grup de WhatsApp en el qual van constatar que tots es trobaven en la mateixa situació. També van coincidir físicament a les oficines quan van acudir per protestar.

Aquest grup de WhatsApp va arribar a tenir més de 200 participants, i en un moment donat van sospitar que un empleat de Carlos García s'havia infiltrat en ell fent-se passar per un client més per mantenir informat al seu superior del que es parlava al xat, ja que aquest "s'assabentava de tot". De fet, han relatat que l'investigat va contestar per e-mail a alguns comentaris abocats en aquestes converses.

Posteriorment, quan ja havien d'haver començat les obres, García Roldán els va fer ofertes "estranyes", per exemple, els va animar a pagar un extra de 10.000 euros a canvi de rebaixar-los 20.000 euros en el preu final. Cap va acceptar i llavors l'investigat va admetre que la promoció no anava bé i els va informar que cercaria socis.

Un afectat es va presentar a les oficines de Lujo Casa i va exigir a García que li retornés els diners que havia avançat, al que aquest li va contestar que ja no els tenia. Al grup es va anar acreixent l'empipament i segons alguns testimonis, en aquella època Pilato els va intentar convèncer que no denunciessin García Roldán.

Els testimonis també han assenyalat que poc abans que aquest assumpte "explotés", l'investigat va obrir una pàgina web "molt bàsica" en la qual ressaltava la solidesa dels seus productes i es defensava dels qui li acusaven de coses rares", però als pocs dies la va donar de baixa.

Quan el sospitós presumiblement ja havia deixat el país, varis dels afectats es van personar a les oficines, on els empleats els van indicar que García no es trobava allà. Els citaven per a setmana següent i després els hi anul·laven el dia anterior, segons han explicat.

Malgrat la detenció de García Roldán i de la instrucció del procés, els afectats han manifestat que no tenen esperances de recuperar els seus diners.

EL SOCI DE CARLOS GARCÍA PODRIA SORTIR DE LA PRESÓ SOTA FIANÇA

Fonts properes a l'entorn de Michele Pilato han confirmat que podrà sortir de la presó, on es troba en situació de presó provisional, si abona una fiança de 300.000 euros, que de moment no ha pogut reunir. Igualment, un altre dels investigats, el mestre d'obres, podrà abandonar la presó sota una fiança de 15.000 euros.

En relació a Carlos García Roldán, roman ingressat en una presó de Colòmbia després que fos detingut el febrer passat després de fugir d'Espanya arran de les investigacions obertes. Actualment, s'està a l'espera de la seva extradició.

Al país s'havien desplaçat agents de la Guàrdia Civil de Balears seguint la pista del fugitiu. A l'agost, l'Institut Armat va dur a terme una operació amb sis registres a Palma i dos a Barcelona. Hi ha uns 200 afectats.