Agredeixen un tècnic que anava a tallar una connexió elèctrica fraudulenta a un pis de Palma

Publicado 23/5/2019 14:13:38 CET

Es troba en bon estat de salut

PALMA DE MALLORCA, 23 Maig (EUROPA PRESS) -

Un tècnic de Gesa-Endesa ha estat agredit aquest dijous quan es disposava a realitzar una tasca rutinària de tall d'una connexió elèctrica fraudulenta. Malgrat l'atac, es troba en bon estat de salut.

Els fets han tingut lloc a un complex residencial del carrer Henri Dunant al barri de Son Oliva i podria haver estat dut a terme per una persona que hi hauria okupat l'immoble.

Des de la companyia han confirmat que l'operari es troba bé i que es posarà una denúncia davant l'agressió soferta.

Així mateix, Endesa ha volgut remarcar la "perillositat" del delicte de frau elèctric, tant per a les persones com per a les instal·lacions, doncs pot afavorir el risc d'accident o d'incendi.