Agredits dos tècnics d'emergències per l'home al que atenien en un carrer de Palma

Dos tècnics d'emergències del Servei de Salut de Balears han estat agredits durant la matinada d'aquest dimecres al carrer Eusebi Estada, de Palma, per un home d'entre 35 i 40 anys al que intentaven socórrer quan aquest es trobava tirat a la via amb signes d'una possible intoxicació etílica i amb baix nivell de consciència.

Així ha informat la Conselleria de Salut i Consum en un comunicat en el qual també ha condemnat el succés i ha explicat que, quan aquests dos treballadors van intentar retirar a l'agressor de la via pública, ell els va increpar i els va copejar.

En concret, segons relata el Sindicat de Tècnics d'Infermeria (SAE), durant la intervenció, la tècnica va ser increpada verbalment pel pacient, qui, a més, li va provocar una dermoabrassió al braç. Per la seva banda, el company, a conseqüència dels moviments emprats per subjectar al pacient i calmar-li mentre arribava la Policia, pateix una tendinitis.

Després de l'agressió, els tècnics van sol·licitar la presència de la Policia Nacional, que es va personar en el lloc dels fets i va procedir a la detenció del subjecte.

Des del Servei de Salut s'ha activat el protocol per a aquests casos, que preveu assistència sanitària i suport jurídic i psicològic als professionals involucrats. Els dos tècnics sanitaris van interposar una denúncia contra l'agressor.

Cal recordar que la reforma del Codi penal de març de 2015 considera autoritat al personal sanitari en cas de rebre una agressió i preveu condemnes de fins a quatre anys de presó.