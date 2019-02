Aguilera demana mesures perquè es cobreixin les places de funcionaris estatals a Eivissa

Publicado 14/2/2019 17:44:06 CET

IBIZA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputat del Grup Mixt, Salvador Aguilera, ha registrat una proposició no de llei sobre la necessitat de cobrir les places de funcionaris de l'administració estatal a Eivissa.

Així, ha sol·licitat la inclusió en els Pressupostos de 2019 d'una equiparació de la indemnització que perceben els funcionaris de Canàries o Ceuta, estimulant-se una millora en la qualitat de l'ocupació i servei públic a Eivissa i instant al Govern a crear una taula de treball per a buscar solucions a la falta d'estabilitat de les plantilles de funcionaris.

En un comunicat, el diputat ha afirmat que la insularitat és una "realitat" a Balears, que converteix les Illes en "una ciutadania de segona o tercera categoria a ulls del Govern". Aquest "oblit" al qual es veu sotmès Eivissa, ha afegit, es fa patent quan existeixen places de funcionaris de l'administració general de l'Estat encara sense cobrir, deixant en evidència "la trista realitat d'una desigualtat existent" a Eivissa.

Aguilera ha reiterat que aquesta igualtat en el territori nacional queda patent en la Constitució, per la qual cosa a Eivissa "caigui així en la violació dels drets bàsics" plasmats en el document "viciant una realitat vinculada a la insularitat". Així, s'ha d'impulsar la igualtat des de tots els fronts possibles per a "pal·liar la injustícia generada arran dels problemes geogràfics".

El diputat ha lamentat també que el Règim Especial de Balears de 1998 amb compensacions a la insularitat encara no s'aplica, a pesar que existeixen dificultats idèntiques en relació a l'arxipèlag canari.

Aguilera ha lamentat a més la "inacció" que està provocant "una pèrdua constant i inassumible per a les butxaques dels funcionaris", malgrat les reclamacions dels sindicats d'equiparar els salaris amb Canàries.

El diputat ha lamentat també que fa un any es va aprovar una PNL sobre actualització de complements d'indemnització per a residència i de suport a la mobilitat geogràfica per a empleats públics estatals de Balears i, un any després, "no existeixen novetats sobre aquest tema", per la qual cosa, una vegada més, "el postureo polític s'ha fet el denominador comú de les institucions".