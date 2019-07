Ajornat el judici a un pare i al seu fill per intentar matar un policia, després de renunciar el pare al seu advocat

Publicado 17/7/2019 12:16:42 CET

El pare ha estat condemnat en diverses ocasions, l'última per violència de gènere

PALMA DE MALLORCA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El judici previst per a aquest dimecres a un pare i al seu fill per intentar matar un policia nacional ha quedat ajornat fins a novembre després que el pare hagi renunciat al seu advocat d'ofici perquè no confia en ell.

Al començament de la vista a la Secció Segona de l'Audiència Provincial de Balears, l'acusat ha manifestat el seu desig de renunciar al seu advocat, al que ha acusat de no defensar-lo. "Em té venut des del primer segon", ha dit l'acusat, que també volia denunciar un agent judicial.

La presidenta de la Sala ha accedit a la seva petició d'assignar un nou advocat, per tal de garantir el dret a la defensa, si bé ha apuntat que no els consta "tatxa alguna" respecte al lletrat que l'home tenia assignat. El judici se celebrarà el 5 de novembre.

13 ANYS DE PRESÓ

La Fiscalia demana 13 anys de presó per a l'home i el seu fill per intentar matar el policia nacional que va anar a lliurar-los una citació judicial.

Segons el relat del Ministeri Fiscal, al maig de 2018, la víctima va anar a lliurar-li una citació judicial al domicili de l'acusat però aquest es va negar a recollir-la. Així doncs, el funcionari va deixar la citació entre els reixats del domicili i quan tornava al seu vehicle va ser atacat pel pare amb una barra per l'esquena.

Presumptament, després el fill va agafar al policia per l'esquena i li va immobilitzar els braços. El pare li va pegar amb la barra en el cap i després la hi va intentar clavar a la zona abdominal però l'agent es va poder escapar del més jove, aconseguir el seu vehicle, que estava en marxa, i fugir del lloc. Com a seqüeles, el policia va sofrir una síndrome postconmocional postraumàtic. La Fiscalia també demana cinc anys de llibertat vigilada i una indemnització de 13.180 euros.

UN HOME, REDUÏT PER LA POLICIA A L'AUDIÈNCIA

Mentre els periodistes esperaven en la porta de la Sala per començar el judici, la Policia ha hagut de reduir a un home que s'hi havia posat nerviós després que se li comuniqués una sentència per la qual haurà d'entrar a la presó.

Segons han indicat fonts presencials, l'home ha agafat unes tisores del despatx en el qual estaven i ha estat reduït pels agents presents. En les instal·lacions judicials hi havia nombrosos policies nacionals uniformats, que han creuat el pati corrent en ser anomenats. Després s'han emportat l'home en un vehicle.