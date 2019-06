Ajornat al 3 de juliol el desnonament d'una dona a Palma després d'una protesta d'unes 40 persones

Publicado 25/6/2019 14:44:54 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Juny (EUROPA PRESS) -

Un desnonament d'una dona que estava previst aquest dimarts a les 11.30 hores ha estat ajornat fins al 3 de juliol després d'una protesta organitzada per Stop Desnonaments Mallorca, que ha informat que han concentrat unes 40 persones enfront de l'habitatge.

Segons ha explicat a Europa Press un portaveu de l'entitat, Joan Segura, el desallotjament ha estat paralitzat perquè no hi havia suficients agents de Policia. La protesta s'havia convocat una hora abans del llançament.

No obstant això, el Jutjat ha tornat a assenyalar el desnonament dintre de vuit dies. Segons va indicar Stop Desnonaments en una nota de premsa, es tracta d'una planta baixa del carrer Pablo Iglesias propietat d'una empresa hotelera. La inquilina pagava 450 euros pel lloguer, però es va retardar en el pagament per dificultats de salut.

Stop Desnonaments sosté que l'habitatge té una divisió il·legal i també ha acusat l'advocat d'ofici assignat a la inquilina de deixar-la "indefensa i desinformada".

SUSPÈS UN ALTRE DESNONAMENT MITJANÇANT UNA RESOLUCIÓ DE L'ONU

Un altre dels desnonaments previstos per a aquest dimarts, al carrer Aragó de Palma, tampoc no s'ha dut a terme. S'ha suspès a primera hora del matí després de rebre el Jutjat un correu electrònic de l'Advocacia de l'Estat sol·licitant la paralització a causa d'una resolució de l'Organització de les Nacions Unides, segons Stop Desnonaments.

L'associació ha detallat que la resolució insta l'Estat espanyol a suspendre el llançament per "evitar danys irreparables" mentre s'ofereix una alternativa. A més, han apuntat que es tracta d'un habitatge que havia estat d'un banc i ara és "d'un fons voltor", per la qual cosa qüestionen la legitimitat de l'entitat financera per executar el llançament.

La família no tenia títol de lloguer sinó que va ocupar l'habitatge per necessitat, segons l'associació, perquè volien abandonar un barri deprimit de la capital i el seu habitatge havia estat enderrocat.

Així mateix, un altre desnonament previst per a aquest matí a Campos tampoc no s'ha executat. El Jutjat va acceptar la suspensió i ho va comunicar aquest dilluns a primera hora de la tarda, per la qual cosa no s'ha realitzat la protesta convocada per Stop Desnonaments.

L'associació acusa la propietària de l'habitatge d'estafar als inquilins i a la immobiliària en un cas de lloguer amb opció a compra. Stop Desnonaments ha assegurat que es tracta d'un "cas dramàtic" pels problemes de salut dels afectats.