Alcer consciencia sobre la cura dels ronyons en el Dia Mundial del Ronyó

Publicado 13/3/2019 18:19:32 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

L'Associació per a la Lluita Contra les Malalties Renals de Balears (Alcer) s'ha sumat a la campanya internacional 'Salut renal per a qualsevol persona en qualsevol lloc' en el Dia Mundial del Ronyó, que té lloc el dijous 14 de març.

Segons ha informat l'associació en un comunicat, els hospitals Son Espases i Són Llatzer acolliran des de les 10.00 fins a les 13.00 hores del dijous taules informatives d'Alcer amb l'objectiu de conscienciar sobre la importància de la cura dels ronyons, la prevenció i la detecció precoç de la malaltia renal crònica.

A més, la consellera de Salut, Patricia Gómez, visitarà a les 10.30 hores Son Llatzer amb motiu del Dia Mundial del Ronyó.

Des de l'associació han destacat que una alimentació adequada i uns hàbits de vida saludables són fonamentals per al benestar dels ronyons. La diabetis i l'augment de la pressió arterial són alguns dels principals factors de la malaltia renal crònica.

Per això, controlar el pes és essencial per ajudar a prevenir aquest tipus de dolències. Així mateix, han defensat un consum d'aigua d'entre 1,5 a 2 litres al dia per reduir el risc de deterioració de la funció renal i alerten sobre el tabac, un factor de risc cardiovascular que afecta als ronyons.

El nombre de trasplantaments de ronyó el 2018 es va tancar amb una xifra rècord a les illes. Un total de 80 malalts renals de Balears van ser trasplantats, deu més que el 2017.