Amics d'una víctima de maltractament expliquen que tenia por de les "represàlies" si el seu pare quedava lliure

Publicado 29/5/2019 19:23:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Maig (EUROPA PRESS) -

Amics de la víctima d'un dels fills de l'home acusat per maltractaments que està sent jutjat aquesta setmana a l'Audiència Provincial de Balears han explicat que l'havien animat a que denunciés els fets davant la Policia però que ell no s'havia atrevit per por de les "represàlies" que pogués haver-hi per la seva mare, el seu germà o per a ell si el seu pare quedava lliure.

La Fiscalia demana a l'acusat, que té 50 anys, una pena total de 21 anys de presó per aquests fets que van ocórrer almenys entre 2003 i desembre de 2017. El judici s'està celebrant des d'aquest dilluns a la Secció Segona de l'Audiència.

Durant la jornada d'aquest dimecres, han declarat diversos amics del germà petit de la família com a testimonis que han explicat que, a pesar que era una persona introvertida, durant anys els va traslladar que no vivia una "situació fàcil ni agradable". Han explicat com els tractava de manera "agressiva", empenyent-los i copejant-los.

Aquest dimecres també han declarat altres amics de la família. Un company de viatges i excursions ha explicat que mai ha vist "agressiu" a l'acusat. Una altra amiga ha declarat en un sentit similar.

En la sessió d'aquest dimarts van declarar els fills de l'acusat. Un d'ells va dir que estava convençut que els queda el temps de vida que el seu pare trigui a sortir de la presó i els trobi. "Si em queden cinc o deu anys els viuré al màxim", va dir.

Els dos fills van relatar que la "por i el terror" eren "constants" i van explicar que insultava i humiliava tant a ells com a la seva mare. Segons van afirmar, els amenaçava fins i tot amb matar-los a ells, després a la seva mare perquè "sofrís més" i que, després, calaria foc la casa i ell es penjaria del garatge.

Tots dos van explicar que, en una ocasió, després d'una discussió, l'home es va dirigir cap a la mare amb un ganivet i tots dos van haver d'intervenir. "Si no arribo a estar allà la meva mare seria morta", va dir el germà major.

L'ACUSAT NEGA ELS FETS

En la primera jornada del judici, l'home va negar els fets i va assegurar que la denúncia --per la qual porta des de gener de 2018 a la presó-- es deu a motius econòmics. "La meva exdona vol diners per pagar l'universitat dels nostres fills", va afirmar.

En termes generals, l'acusat va negar totes les acusacions. "Mai en la vida", va repetir com a resposta a les vàries ocasions en les quals va ser demanat tant per si els havia amenaçat, sotmès a maltractaments o abusos.

Per la seva banda, la seva exdona va relatar diferents episodis violents. El primer d'ells va tenir lloc, segons va explicar, quan estava embarassada del seu fill petit: li va clavar un penjador a la cama. També va assegurar que la va arribar a amenaçar amb un ganivet i que, si en aquest moment, no haguessin estat els seus fills "no estaria viva". "El físic era dolent, però la por i la tristesa era el pitjor", va manifestar.