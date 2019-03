Amics de la Terra celebra el seu 25è aniversari a la finca de Son Torrella

Publicado 25/3/2019 10:30:30 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Març (EUROPA PRESS) -

L'associació Amics de la Terra ha celebrat el 25 aniversari de la seva fundació així com de la posada en marxa del projecte de reforestació de la finca de Son Torrella al Puig Major.

En un comunicat, l'entitat ha detallat que prop de cinquanta persones s'han reunit aquest diumenge en la jornada festiva de l'associació per fer un recorregut per Sa Coma de Son Torrella, un bosc plantat fa 25 anys en una zona de cobertura vegetal degradada i que ara és un bosc consolidat.

En aquest sentit, Amics de la Terra ha celebrat una 'torrada' per celebrar els 25 anys de treball en la promoció d'alternatives "més sostenibles i respectuoses" per a les persones i el planeta treballant "del local al global".

A més, han anunciat que durant 2019 han organitzat diverses activitats per celebrar el 25è aniversari de la seva fundació en el qual, entre altres qüestions, han llançat una nova quota per a socis que, sota el títol "25 euros pels 25 anys", pretén convidar a que més persones s'associïn "per fer possible la conservació del territori".