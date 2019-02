AMP.- Armengol recorda que els desnonaments són "decisió del Jutjat" i defensa la política d'habitatge del Govern

Publicado 26/2/2019 12:31:35 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha recordat aquest dimarts que els desnonaments són "decisió del Jutjat" i no "competència del Govern", per la qual cosa ha assenyalat que des de l'Executiu estan "intentant tenir una política d'habitatge públic" per "evitar que hi hagi persones que sofreixin aquestes situacions" i "garantir" el dret a l'habitatge.

Així s'ha expressat Armengol en resposta a una pregunta de la portaveu adjunta de Podem, Laura Camargo, relativa als desnonaments com l'ocorregut la setmana passada en Can Capes. Armengol ha subratllat que venien "d'una època de desert absolut" pel que fa a política d'habitatge i ha ressaltat les promocions en marxa.

En concret, Armengol ha incidit que actualment hi ha "cinc promocions en marxa" a Palma, i que hi ha més de 400 habitatges públics en promocions pactades a la capital. La presidenta s'ha mostrat conscient de la "situació absolutament duríssima" per a la ciutat -i també per a Eivissa, ha apuntat- i que "queda moltíssim treball per fer".

Per això, la presidenta ha conclòs que la legislatura vinent aquest treball "ha de continuar amb aquesta mateixa intensitat".

Per la seva banda, Camargo ha alertat que l'especulació immobiliària i els "preus en constant increment" estan "fent impossible l'accés a un dret humà com l'habitatge", i ha plantejat a Armengol que es reuneixi amb la delegada del Govern, Rosario Sánchez per "evitar que es tornin a reproduir" les "imatges de brutalitat policial" en un desnonament.

En la seva intervenció, Camargo també ha fet al·lusió al fins ara diputat del PP, Antoni Camps, que ha anunciat la seva incorporació a Vox. La diputada de Podem ha dit que no saben "quants més com Antoni Trump queden en el PP".