AMP.- Balears va guanyar 5.500 afiliats estrangers a la Seguretat Social l'any 2018

Publicado 22/1/2019 10:32:48 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Balears va guanyar 5.552 afiliats estrangers a la Seguretat Social durant el passat any 2018, la qual cosa suposa un 8,32% més que l'any 2017, un increment inferior a la mitjana nacional que va ser de gairebé el 8,5 per cent, amb 154.948 afiliats més, segons les dades publicades aquest dimarts pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

Malgrat això, Balears va perdre 3.788 afiliats estrangers al desembre respecte al mes anterior, un 4,98 per cent menys, quan a Espanya es va produir un increment del 0,59 per cent.

Amb aquestes dades, Balears ha tancat 2018 amb un total de 72.267 afiliats estrangers a la Seguretat Social, que representen el 3,63 per cent del total del país, percentatge similar al de 2017.

Del total d'immigrants en alta en la Seguretat Social a Balears, 53.034 cotitzaven en el Règim General, i d'ells, 1.148 en el sistema especial agrari i 4.740 en el sistema especial de la llar. Així mateix, 19.092 cotitzadors estrangers de Balears són autònoms, i altres 141 corresponen al règim especial del mar.

Per procedència, el 52,1 per cent dels afiliats estrangers a Balears són de països de la Unió Europea (37.721 afiliats), i el 47,8 per cent procedeix de països no comunitaris (34.546 afiliats).

ALEMANYS, MARROQUINS I ITALIANS, ELS MÉS NOMBROSOS

Les nacionalitats més freqüents entre els estrangers de la Unió Europea que treballen a Balears són alemanya (8.705 persones), italiana (7.358 persones) i romanesa (5.064 persones). Quant a països no europeus, dels deu més comuns la majoria són marroquines (7.427 persones), argentins (2.749 persones) i xinesos (2.565 persones).

Per gèneres, el 58,97 per cent dels cotitzadors estrangers de Balears són homes (42.623 treballadors) i el 33,1 per cent són dones (23.986 treballadores).

Els sectors amb més afiliació d'estrangers a Balears són la construcció (representa el 21,02 per cent del total d'afiliats al règim general, amb 11.146 treballadors) i l'hostaleria (10.775 afiliats en el règim general, un 20,32 per cent).

DADES NACIONALS

A Espanya, la Seguretat Social va guanyar una mitjana de 154.948 cotitzadors estrangers en 2018, un 8,4 per cent en relació a 2017, fins a situar-se el nombre d'immigrants en alta en 1.992.849 ocupats, el seu nivell més alt des de març de 2008.

És el cinquè any consecutiu en el qual augmenta l'afiliació mitjana d'estrangers. L'any 2017, els afiliats estrangers van pujar en 126.043 cotitzadors, mentre que al 2016 el guany de cotitzadors estrangers va ser de 84.020 afiliats i l'any 2015, de 75.199 ocupats. Per la seva banda, el 2014 van ingressar en el sistema 9.333 nous immigrants.

Del total d'estrangers en alta a la Seguretat Social en finalitzar l'any passat, 1.662.671 cotitzaven al Règim General, 326.376 al d'Autònoms, 3.735 al del Mar i 68 al del Carbó.

En termes intermensuales, l'afiliació d'estrangers va augmentar el passat mes de desembre en 11.769 persones (+0,6 per cent) després d'haver perdut una mica més de 29.500 cotitzadores al novembre.

Del total de treballadors estrangers que cotitzen en el sistema de la Seguretat Social, els grups més nombrosos procedeixen de Romania (338.337), el Marroc (255.708), Itàlia (111.354) i la Xina (105.398).

Els segueixen els treballadors nacionals de l'Equador (72.080), el Regne Unit (65.334), Colòmbia (63.147), Bulgària (58.814) i Portugal (52.404).

CATALUNYA I MADRID CONCENTREN EL 44,6% DELS ESTRANGERS

Per comunitats autònomes, Catalunya i Madrid van seguir concentrant una mica més de quatre de cada deu estrangers afiliats a la Seguretat Social a tancament de 2018, en sumar entre ambdues el 44,6 per cent del total d'immigrants ocupats. En concret, Catalunya comptava amb 476.291 estrangers cotitzadors, mentre que a Madrid la xifra era de 412.466.

Després d'aquestes dues regions es van situar Andalusia, amb 250.509 afiliats estrangers; Comunitat Valenciana, amb 222.754 ocupats; Canàries, amb 99.820; Múrcia, amb 84.632; Balears, amb 72.267; Aragó, amb 69.531; Castella-la Manxa, amb 63.918; País Basc, amb 63.210, i Castella i Lleó, amb 53.812.

Les comunitats amb menor presència d'immigrants en alta a la Seguretat Social en finalitzar 2018 van ser Galícia, amb 35.841 estrangers; Navarra, amb 26.222; La Rioja, amb 15.620; Astúries, amb 13.718; Extremadura, amb 12.543; Cantàbria, amb 11.694, i les ciutats autònomes de Melilla, amb 5.022, i Ceuta, amb 2.979.