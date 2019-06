AMP.- Un de cada 4 nois veu porno abans dels 13 anys i el primer accés s'avança als 8 anys, segons un estudi

Publicado 10/6/2019 16:48:31 CET

L'estudi ha estat elaborat entre la UIB i per la Xarxa Joves i Inclusió Social

MADRID, 10 Juny (EUROPA PRESS) -

Almenys un de cada quatre homes s'ha iniciat en el consum de continguts pornogràfics a Internet abans dels 13 anys i el primer accés s'avança als vuit anys, principalment per la "familiaritat" amb les pantalles i el fàcil accés a la tecnologia mòbil.

Aquesta és una de les conclusions principals de l'estudi 'Nova pornografia i canvis en les relacions interpersonals', presentat aquest dilluns a Madrid i elaborat per la Xarxa Joves i Inclusió Social i la Universitat d'Illes Balears (UIB) sobre la base de gairebé 2.500 enquestes a joves d'entre 16 i 29 anys.

Tal com revela l'informe, l'edat mitjana d'inici en el consum de pornografia són els 14 anys entre els adolescents homes, i de 16 anys en el cas de les dones. En concret, un 75,8% d'ells comencen a consumir pornografia abans dels 16 anys, mentre que un 35,5% d'elles ho fa abans d'aquesta edat.

"L'edat mitjana s'està avançant per l'accés a la tecnologia mòbil", ha explicat el coautor de la investigació Lluís Ballester. El doctor universitari ha precisat que la primera visualització de pornografia als vuit anys --tant a nens com a nenes-- es deu al fet que el 'nou porno' "es cola en Internet per poc que hi hagi accés a les noves tecnologies" i és "molt agressiu".

AUGMENTA EL CONSUM ENTRE LES DONES

En qualsevol cas, el patró de "cerca activa" d'aquest tipus de continguts és més freqüent en els homes, ja que el 33,1% cerca pornografia i el 62,4% es deixa ajudar pels amics. En el cas de les dones, el 34,7% confessa que la troba sense cercar-la i el 17,4% la localitza de forma activa.

Això sí, Ballester ha destacat l'augment del consum de pornografia entre les dones, que s'ha incrementat entorn d'un "20%" en els últims cinc anys, un fet que els autors de l'estudi també han atribuït al fàcil accés propiciat per internet.

Els motius que porten al consum de pornografia entre els homes són principalment la masturbació (62,4%), per respondre la curiositat (45,4%) i per aprendre sobre sexe (33,1%). No obstant això, elles ho consumeixen en la seva majoria per respondre la curiositat (34,7%), mentre que un 25,3% ho fa per masturbar-se i un 17,4% per aprendre sobre sexe.

En aquest aspecte, el doctor de la UIB ha advertit que els adults "no existeixen com una referència" per als adolescents que tenen dubtes sobre sexe. Segons ha recalcat, l'educació sexual "encara és un repte", ja que al voltant del 70% dels joves diuen haver rebut educació d'aquest tipus, però per a la majoria aquestes lliçons "no estan donant resposta" als seus dubtes o inquietuds.

En qualsevol cas, ha subratllat que "la masturbació segueix molt present" com a causa de consumir porno. "Ja que el porno és el principal activador de la masturbació, segueix bastant present", ha sentenciat. Tant per a homes com per a dones, el consum d'aquests continguts és "una conducta que es desenvolupa individualment", segons ha manifestat Ballester, que ha incidit que en aquest context "no hi ha ningú que pugui ajudar a entendre" a qui ho consumeix.

D'altra banda, tal com reflecteix la investigació, el 86,9% dels homes mira pornografia estant sol i un 54,8% d'elles ho fan soles; i l'habitual és fer-ho a casa.

De forma majoritària, el consum de pornografia és ocasional o setmanal, encara que Ballester ha destacat que entre les dones enquestades hi ha un elevat percentatge que va decidir no contestar sobre aquesta qüestió, "potser per la falta d'anonimat". La catedràtica de la UIB, Carmen Orte, també autora de la investigació, ho ha atribuït a la situació de "desigualtat" de la dona a l'hora d'abordar aquest assumpte.

En l'anàlisi sobre l'evolució del consum en funció de l'edat, "res influeix" en l'augment o disminució del seu consum, ni tan sols tenir parella estable, tal com ha assegurat Ballester. Segons l'estudi, un 32,5% dels homes declaren haver-ne mirat més cada vegada, i un 33,8% gairebé sempre igual, mentre que un 20,9% de dones diu cada vegada mirar-ne menys.

Per la seva banda, Ballester ha expressat "preocupació" per "l'addicció" a la pornografia i per la pèrdua de l'"imaginari sexual autònom" que porta a la necessitat de consumir porno per a l'excitació, i fa que la parella "no sigui suficient".

EL CONSUM DE PORNO INCREMENTA CONDUCTES DE RISC

La investigació parteix de la concepció que l'ús de la pornografia condiciona les actituds sexuals. Així, els autors destaquen que un 47,7% dels homes confessa que aquest consum ha incrementat "ocasionalment" les conductes de risc, un percentatge que en les dones és del 39,6%.

"S'incrementa el sexe sense preservatiu, l'intent de sexe en grup i sexe amb desconeguts, que també és preocupant, estem parlant d'adolescents i joves", ha apuntat Ballester, que ha reivindicat "elements educatius que els orientin" en aquest aspecte.

Segons ha insistit, "en el porno no hi ha paraules, no hi ha discurs ni seducció, té un arc narratiu molt curt" i això "ho viuen com alguna cosa realista" i "no com una ficció".

5G: SENSACIÓ DE PARTICIPAR EN UNA VIOLACIÓ

"Es veu violència molt freqüentment molt violenta. Hi ha nois que poden haver vist centenars de violacions sense donar-se del tot compte, perquè és sexe violent en grup, en el qual la dona ha de fer oposició, però ho veuen com un paper", ha afirmat. Així mateix, ha avisat que el 5G farà que tinguin la sensació que "participen en una violació".

Sobre aquest tema, els autors han destacat que les violacions grupals, citant el cas de la Manada, són un fenomen "dels últims cinc o sis anys". "Ha augmentat el consum de la pornografia i l'oferta relacionada amb la violació en grup", ha dit Orte. Això sí, ha matisat que "des del punt de vista científic en sentit estricte" no existeix vincle entre aquest augment del consum pornogràfic amb l'augment de les violacions en grup.

L'exministra de Sanitat Carmen Munt, que ha intervingut en la taula rodona posterior a la presentació de l'estudi, ha alertat que serà "difícil" aconseguir la igualtat de gènere estant tan estesa "la idea que hi ha accés lliure al cos d'una dona" i la "normalització de patrons tan violents" que "trivialitzen les violacions", entre altres coses.