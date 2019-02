AMP.- L'OCB demana a Rosario Sánchez que l'Administració de l'Estat s'adapti a la "pluriculturalidad i plurilingüisme"

Publicado 22/2/2019 17:33:05 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Febr. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Govern a Balears, Rosario Sánchez, ha rebut aquest divendres a una comitiva de l'Obra Cultural Balear (OCB) encapçalada pel seu president, Josep de Luis, qui ha demanat a Sánchez que l'Administració de l'Estat s'adapti en tots els territoris del país a la "pluriculturalitat i plurilingüisme".

Segons ha informat l'OCB en un comunicat, també s'ha demanat el compliment del compromís de derogació de la denominada 'Llei Mordassa', el reconeixement urgent i immediat de la plena legitimitat de tots els mitjans de comunicació que fan les seves emissions en llengua catalana i l'alliberament immediat dels polítics catalans empresonats.

Així mateix, segons ha informat la Delegació del Govern en un comunicat, Sánchez ha explicat les mesures impulsades des de la Delegació del Govern per promoure l'ús de la llengua catalana, entre les quals destaca emetre les instruccions per procedir a efectuar les contestacions en la llengua triada per la persona interessada o l'elaboració d'una relació de persones treballadores públiques amb coneixements de català per complir amb aquestes instruccions a les diferents àrees i serveis de la Delegació.

Sánchez ha recordat que des del primer moment que va assumir el càrrec com a delegada del Govern va manifestar el seu "compromís amb la normalització de l'ús de la llengua catalana a Balears, amb la retirada dels recursos que s'havien interposat contra les subvencions a la normalització lingüística dels ajuntaments de Pollença i Capdepera", i fent després el mateix amb el recurs contra el decret aprovat pel Govern per regular la capacitació lingüística del personal estatutari de l'IbSalut.