Antoni Fuster, nomenat nou senador del PP en substitució de Bauzá

Publicado 19/2/2019 10:33:14 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretari general del PP a Balears, Antoni Fuster, ha estat nomenat aquest dimarts nou senador del PP, en substitució de l'expresident del Govern balear José Ramón Bauzá, que va anunciar el passat 23 de gener que es donava de baixa com a militant del PP i que renunciava a la seva acta com senador del Grup Popular per Balears.

En concret, han votat un total de 53 diputats de la Càmera balear, dels quals han estat vàlids 19 vots, set han estat nuls i 27 s'han dipositat en blanc.

Bauzá va informar d'aquesta decisió als mitjans de comunicació a través d'una carta en la qual acusava el seu partit d'haver estat a Balears "el que ha sembrat i regat un nacionalisme que l'esquerra no ha necessitat més que explotar".