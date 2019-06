Apareixen unes pintades contra "catalanistes" a la seu de l'Obra Cultural Balear

Publicado 26/6/2019 15:04:16 CET

Pintades vandàliques a la façana de Can Alcover, seu de l'Obra Cultural Balear (OCB).

Una pintada en la qual es llegeix clarament 'Catalanistes not welcome, arruix' i 'Martorell Mir president', signades amb les sigles 'MP', han aparegut aquest dimecres a la façana del Centre Cultural Can Alcover, seu de l'Obra Cultural Balear (OCB).

"Tenim un problema i és que s'està deixant campar a pler al feixisme, o ho aturem entre tots o ens crearà problemes com a societat", ha expressat el president de l'OCB, Josep de Luis, en declaracions a Europa Press.

Els empleats de l'entitat s'han trobat les pintades a primera hora d'aquest dimecres quan es dirigien a la seu a treballar.

"És un tema recurrent, cada parell de mesos el feixisme s'embraveix a Can Alcover davant l'absoluta passivitat de la policia", ha lamentat de Luis, qui ha apuntat que la retirada de les pintades és a càrrec de la pròpia entitat.

En aquest sentit, el president de l'OCB ha avançat que l'entitat no denunciarà els fets ja que, segons ha assenyalat, "les vegades que s'ha denunciat no s'ha fet res". "En tot cas, si la Policia Nacional vol pot actuar d'ofici", ha afegit.