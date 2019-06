Aprovada per 2,26 milions la contractació del transport escolar adaptat pels dos propers cursos

Publicado 31/5/2019 17:44:55 CET

PALMA DE MALLORCA, 31 Maig (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprovat la contractació del servei de transport escolar adaptat per a diferents centres docents públics de Balears per als cursos escolars 2019-2020 i 2020-2021, per un valor estimat de 2,26 milions d'euros.

Així ho ha anunciat la portaveu del Govern, Pilar Costa, durant la roda de premsa posterior a la reunió de l'Executiu, que es troba en funcions.

La previsió per a aquest nou contracte és de 12 rutes corresponents a transport adaptat, per atendre les necessitats de més de 100 alumnes escolaritzats en centres ordinaris i d'educació especial.

Els alumnes usuaris del servei de transport escolar adaptat són alumnes amb necessitats educatives especials (NEE), la majoria d'ells amb problemes de salut, discapacitats motrius o amb diversitats funcionals, la qual cosa fa que el servei hagi de realitzar amb especial respecte, cura i sensibilitat cap a aquest col·lectiu.