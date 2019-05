Aprovat el nou Reglament marc de coordinació de les policies locals de Balears

Publicado 24/5/2019 14:16:00 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Maig (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprovat aquest divendres el Decret pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de Balears.

Segons ha explicat la portaveu del Govern, Pilar Costa, en roda de premsa, aquest decret, que també modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de Balears, desenvolupa la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de la regió, que va ser modificada per la Llei 11/2017, de 20 de desembre, per millorar la seguretat pública en la comunitat.

Arran d'aquesta modificació legislativa, era necessari aprovar un nou reglament per garantir la qualitat formal i la claredat normativa.

L'aprovació del nou Decret respon la voluntat de disposar d'un instrument jurídic clar i eficaç per als ajuntaments de Balears, atès que amb una sola norma s'aprova el marc normatiu aplicable a la coordinació de les policies locals.

El nou Reglament marc es configura com a norma marc dels reglaments de policia local aprovats pels ajuntaments, els quals s'han d'ajustar a aquesta norma.

El nou Reglament marc regula les disposicions generals relatives als cossos de policia local i es refereix de manera expressa a les funcions que han d'exercir, entre les quals prevalen la intervenció i gestió en el cas de conflictes de la ciutadania, en el marc de la mediació policial.

D'acord amb el canvi legislatiu introduït per la Llei 11/2017, des dels ajuntaments també ha de promoure's la creació d'especialitats de policia de proximitat, la funció de la qual serà la d'intervenir en els conflictes derivats de la convivència entre els veïns i resoldre'ls.

"LA INTEROPERABILITAT COM A NOVETAT"

Així mateix, incorpora com a novetat la interoperabilitat en la coordinació de les policies locals, en el marc de l'Administració electrònica, i preveu la futura plataforma de gestió i coordinació de les policies locals com a sistema global de coordinació de les policies locals.

La plataforma té per objecte garantir la interoperabilitat dels sistemes d'informació i procediments de l'Institut de Seguretat Pública de Balears (Ispib) amb els de els ajuntaments, compartir dades i possibilitar l'intercanvi d'informació i coneixement.

El Reglament marc incorpora com a òrgan competent en matèria de coordinació de les policies locals l'Institut de Seguretat Pública de Balears i desenvolupa nous òrgans amb competències en l'àmbit de la policia local diferents de la coordinació, com l'Observatori de Seguretat de Balears i la Comissió d'Ètica i Transparència en l'Activitat Policial de Balears.

L'Observatori de Seguretat de Balears és un òrgan de participació, consulta, anàlisi, estudi, assessorament i prospectiva en matèries relacionades amb la seguretat pública, emergències i protecció civil en l'àmbit de la regió, que s'adscriu a la conselleria competent en matèria de coordinació de policies locals.

ESTRUCTURA I RÈGIM DE FUNCIONAMENT

En relació amb l'estructura i el règim de funcionament, el Reglament preveu la possibilitat de crear graus dins de les categories, amb caràcter de carrera horitzontal.

Quant al règim estatutari, preveu que dins dels plans d'igualtat dels ajuntaments s'incloguin mesures concretes d'impacte positiu en la igualtat de gènere aplicables al col·lectiu policial. També regula la prevenció de riscos laborals en les funcions específiques de policia local.

D'altra banda, el nou Reglament marc inclou, en relació amb l'accés a les policies locals, el desenvolupament del sistema d'oposició, com a sistema de selecció per accedir a la categoria de policia local i a la de policia als ajuntaments que no han constituït cos de policia local, d'acord amb el canvi de model que estableix la Llei 11/2017, i manté el sistema de concurs oposició per a la resta de categories.

Així mateix, regula el període de pràctiques per a totes les categories, que comprèn un curs de capacitació i pràctiques efectives en el municipi corresponent, i introdueix la promoció interna amb reducció de proves.

En relació amb el règim de la segona activitat, es desenvolupen les previsions que estableix la Llei 11/2017.