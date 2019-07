Aquesta setmana estarà marcada per temperatures "significativament altes" i tempestes seques

Publicado 22/7/2019 17:48:00 CET

Aquesta setmana serà "molt calorosa" i les temperatures aconseguiran valors "significativament alts", i Biscaia aquest dimarts tindrà risc extrem (avís vermell) per temperatures màximes que aconseguiran 41 graus centígrads, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

La portaveu de l'AEMET, Delia Gutiérrez, ha explicat a Europa Press que la calor es mantindrà durant la primera meitat de la setmana i que a partir del dijous el termòmetre baixarà i s'experimentaran valors més normals per a aquestes dates i augmentarà la inestabilitat. A més, ha pronosticat tempestes seques amb gran activitat elèctrica a la Meseta nord i sud.

Després d'aquest dilluns, "punt àlgid de l'episodi de calor", Gutiérrez ha assenyalat que, no obstant això en la cornisa cantàbrica, sobretot al País Basc s'experimentarà una "pujada intensa" de les temperatures i en aquesta zona bufaran vents febles en el sud amb efecte d'aire caldeat i sec.

No obstant això, ha afegit que a mesura que vagi passant el dimarts, el vent canviarà de direcció i s'experimentarà un "gran alleujament tèrmic", tornant a valors tèrmics més normals.

D'altra banda, en el nord-oest peninsular descendiran les temperatures i serà més notori a Galícia, que baixaran fins els 6 graus centígrads (ºC). A més, a les zones frontereres amb Portugal seran de fins el 2ºC i 3ºC, amb una baixada bastant significativa.

El dimecres no serà un dia amb canvis importants pel que fa a temperatures, encara que les màximes seran molt més normals en la Cornisa Cantàbrica.

D'altra banda, el dijous 25 de juliol arribarà un canvi de temps gràcies a un front feble que podrà afectar a l'oest peninsular. El front s'estendrà el divendres a les zones properes de la part alta de la vall de l'Ebre, Castella i Lleó, Navarra, La Rioja, Pirineus i en zones properes al Cantàbric, amb baixades de fins a 10 graus centígrads.

PRECIPITACIONS, TEMPESTES SEQUES I ACTIVITAT ELÈCTRICA

Pel que fa a les precipitacions, Gutiérrez ha afirmat que el dimarts hi haurà avisos per tempestes que seran "seques" perquè en les capes altes de l'atmosfera "no hi ha molta humitat" el que provoca molta calor, de manera que les precipitacions s'evaporen en arribar al sòl i dóna com a conseqüència tempestes seques, sense pluja.

A més, ha agregat que els dos primers dies de la setmana s'esperaran ràfegues de vent molt forts a més de "gran activitat elèctrica i molts rajos" i ha avisat per tempestes aquest dimarts a Castella i Lleó, en el nord de Castella-la Manxa i a Extremadura.

No obstant això, el dimecres serà un dia molt més estable, però el dijous augmentarà la inestabilitat i s'esperen precipitacions a Galícia i en el Cantàbric.

Finalment, Gutiérrez adverteix que el divendres 26 de juliol les precipitacions s'estendran pel Cantàbric i Pirineus i podrà haver-hi ruixats turmentosos a les zones de l'interior peninsular i en el sistema Ibèric.