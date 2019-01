ARCA denuncia l'"excessiva publicitat" a la façana d'un negoci davant del Teatre Principal de Palma

Publicado 7/1/2019 14:38:03 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

L'Associació per a la Revitalització dels Centris Antics (ARCA) ha denunciat aquest dilluns la "excessiva publicitat" en la façana d'un negoci davant del Teatre Principal de Palma i, així mateix, ha extrapolat la seva "preocupació" davant la "publicitat agressiva en alguns carrers del centre històric".

En un comunicat emès per ARCA, s'ha informat que amb aquesta publicitat front el Teatre "s'incompleix la normativa" i, en aquest sentit, s'ha recordat l'article 288 que afecta a l'estètica de les façanes dels nuclis històrics i on s'evidencia que "està prohibit l'ús de plàstics a les façanes, els rètols han de quedar embeguts dins del buit de la porta o l'aparador i no poden mesurar més de 40 centímetres d'altura", entre d'altres aspectes.

Des d'ARCA, en aquesta línia, han demanat a l'Ajuntament de Palma que "faci complir la normativa" i obligui a retirar aquesta publicitat i, així mateix, han explicat que el centre històric de Palma "té uns valors històrics i culturals que el fan atractiu".