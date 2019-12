Armengol assegura que el pagament a proveïdors al novembre serà a 53 dies

Publicado 10/12/2019 12:27:23 CET

La presidenta del Govern, Francina Armengol, preparant-se per al ple minuts abans de donar començament la sessió. - EUROPA PRESS - Archivo

Assenyala que a l'octubre s'han superat els 60 dies pels pagaments al Servei de Salut però que no s'han vist afectats ni els petits ni els proveïdors mitjans

PALMA DE MALLORCA, 10 des. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha assegurat aquest dimarts en el ple del Parlament que, a pesar que el pagament a proveïdors d'octubre s'hagi fet a 61,72 pels pagaments al Servei de Salut (IBSalut), "al novembre es pagarà a 53 dies".

En resposta al portaveu de Cs, Marc Pérez Ribas, Armengol ha explicat que aquest retard es produeix "sempre a finals d'any" pels pagaments de l'IBSalut. "Afecta els grans proveïdors, no als petits ni als mitjans, no hi ha un problema de liquiditat", ha remarcat la líder socialista.

En la seva intervenció, Pérez Ribas ha assegurat que "el pacte de la reculada ofega la nostra economia" i ha precisat que la mitjana de pagament a proveïdors al juny va ser de 29 dies, al juliol, 41; a l'agost, 48; al setembre, 53 dies i a l'octubre, 61. D'aquesta manera, ha criticat la tendència a l'alça en el pagament.

D'altra banda, davant una pregunta del portaveu de Vox, Jorge Campos, la presidenta ha reivindicat que hi ha 12.700 persones que es beneficien de la Renda Social Garantida. Segons ha remarcat, aquest "és un nou dret creat a Balears" que, "és pioner a l'Estat". "Som un exemple a nivell estatal", ha dit. Malgrat això, ha admès que "encara queda molta feina per fer".

Campos ha criticat que la "realitat dista molt" del que diu Armengol que, no obstant això, dilapida els "diners públics" a "imposar quiosquets ideològics i el català".