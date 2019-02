Armengol avala la figura del relator per a Catalunya: "Ja era hora" que Govern i Generalitat dialoguessin

Publicado 6/2/2019 13:35:05 CET

BRUSSEL·LES, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha reivindicat el diàleg "dins de la legalitat" entre el Govern central i la Generalitat per trobar "solucions" al "problema polític" de l'independentisme i ha afirmat que "ja era hora" que ambdues parts "fossin capaces de dialogar" en ser demanada pel relator que ordenarà els treballs de la taula de partits que intenten impulsar.

"Jo sempre he defensat el mateix: per solucionar problemes polítics cal fer-ho a través del diàleg. Crec que que ja era hora que el Govern d'Espanya i el Govern català fossin capaços de dialogar per cercar solucions a un problema polític que desgraciadament vivim a Espanya", ha afirmat després de ser demanada per la figura del relator.

A continuació, la presidenta del Govern balear ha afegit que aquest diàleg entre el Govern i la Generalitat catalana ha de situar-se "sempre dins de la legalitat".

La vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, va anunciar que l'Executiu accepta incloure a "un relator" a la taula de diàleg entre Govern i Govern, així com el disseny d'un calendari i un pla de treball.

Aquest dimecres, Calvo ha matisat que aquesta figura ni des de lluny es pot assimilar amb un mediador internacional i ha deixat clar que en aquesta taula de partits no s'asseurà el Govern, que vehicula el diàleg amb el Govern català en el plànol institucional de la Comissió bilateral Estat-Generalitat prevista a l'Estatut.