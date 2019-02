Armengol confia que aquest any s'efectuï el pagament de 10 milions d'euros relatiu al conveni del ferrocarril

Publicado 25/2/2019 13:09:10 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha confiat que aquest any s'efectuï el pagament per part de l'Estat a Balears dels 10 milions d'euros relatius al conveni del ferrocarril de la comunitat autònoma, que estava recollit en el Projecte de llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2019.

"Teníem pactat amb el ministre de Foment, José Luis Ábalos, el protocol per a la signatura de 100 milions d'euros i est començava aquest any amb els 10 milions previstos en els PGE. Continuem treballant amb Foment per a poder fer factible la signatura els protocols", ha assenyalat en declaracions als mitjans de comunicació.

Així mateix, ha assegurat que des de l'Executiu balear intentaran "deixar signat el que es pugui si legalment es pot signar" abans de les eleccions generals del pròxim 28 d'abril i ha insistit que "aquesta obligació de pagament està feta i el treball també està fet però s'han tombat uns PGE i això té conseqüències".

D'altra banda, s'ha pronunciat sobre les declaracions del president canari, Fernando Clavijo, en les quals acusa el president del Govern, Pedro Sánchez, de protagonitzar "incompliments i menyspreus" cap a les Illes. Referent a això, Armengol ha instat a Clavijo a considerar que "l'important és sumar esforços per a explicar a la resta d'Espanya què és el que significa viure en unes illes".

Finalment, preguntada sobre el compliment del Règim Especial de Balears (REB) per part del Govern central, Armengol ha assenyalat que "les lleis han de complir-se" i, en cas de no complir-se, el Govern té "la força jurídica per a anar als tribunals".