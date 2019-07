Armengol defensa una normativa per limitar els creuers front "a certs desequilibris entre residents i turistes"

Publicado 15/7/2019 13:48:16 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha defensat aquest dilluns impulsar una normativa per limitar els creuers a Palma enfront de "certs desequilibris entre residents i turistes" que aquests poden comportar i, així mateix, al "canvi de la fisonomia del model econòmic".

Preguntada per aquesta qüestió, en el marc que la Plataforma contra els 'mega creuers' que ha lliurat 10.000 signatures al Govern per limitar el turisme de creuers a Palma, Armengol ha sostingut que és un debat "existent i real" que s'abordarà pròximament conjuntament amb altres institucions implicades com, per exemple, l'Ajuntament de Palma.

"Estem davant un fenomen que no solament tenim a les Illes sinó també en altres ciutats com Barcelona i Venècia, en les quals hi ha un debat obert sobre la necessitat de posar límits als 'mega creuers'. Saturen de forma evident les ciutats, i més les petites com Palma", ha explicat Armengol.

Amb tot, la presidenta ha insistit a apostar per un "turisme de qualitat" que "segueixi sent el motor de creixement econòmic" de les Illes.