Armengol demana suport per a reeditar un Govern progressista que treballarà per unes illes més "justes i ecologistes"

Publicado 26/6/2019 11:02:53 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSIB a la presidència del Govern, Francina Armengol, ha demanat aquest dimecres el suport de la Cambra autonòmica per a reeditar un nou govern progressista que, tal com ha dit, treballarà de nou "des del diàleg i l'escolta activa" per unes illes "més justes, ecologistes i sostenibles".

Així ho ha assegurat Armengol en els primers minuts en el seu discurs d'investidura de la X Legislatura, on ha explicat que "es proposa completar la modernització" a Balears. "Li ho demano a tots perquè sé que la majoria de vostès comparteixen la necessitat de continuar avançant", ha assenyalat.

D'aquesta manera, ha dit que els proposa que donin suport a "un projecte de país que beneficia a tothom", un projecte que "creix amb l'acord i en la cerca de consensos per a garantir un futur millor".

Armengol ha celebrat que en les urnes, ara en 2019, com en 2015, s'hagi tornat a votar per "unes illes més justes i més modernes, ecologistes i sostenibles". "Una illes feministes, que combaten la desigualtat i el terrorisme que suposa la violència masclista", ha remarcat.