Armengol diu que el REB no recull la connexió marítima de Formentera amb la Península però així i tot li "beneficia"

Publicado 12/3/2019 11:46:59 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Març (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha reconegut que el nou Règim Especial de Balears (REB) no recull "reivindicació històrica" de Formentera de "connexió marítima de Formentera amb la Península", però ha assegurat que aquest document "afecta a tots els ciutadans de Balears".

"A Formentera s'ha de seguir avançant perquè aquest REB no marca totes les obligacions de servei públic que s'han d'impulsar i som conscients de la reivindicació històrica de Formentera", ha explicat en el ple d'aquest dimarts.

Armengol ha fet aquestes declaracions en resposta a la pregunta de la diputada del Grup Mixt Sílvia Tur sobre si el Govern pensa que el nou REB té en compte les singularitats relacionades amb Formentera.

Així mateix, ha recordat que el REB "garanteix les inversions en tots els ports i aeroports d'interès de Balears", per la qual cosa "les inversions també estan garantides en el port de Formentera".

Finalment, en relació a les inversions destinades a connectar els aeroports i ports de Menorca i Eivissa, Armengol ha manifestat que "Mallorca no necessita aquesta inversió i Formentera tampoc, ja que no té port". "No hi ha res a connectar a Formentera i és important invertir a Eivissa per ajudar també els ciutadans de Formentera a desplaçar-se", ha conclòs.