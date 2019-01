Armengol diu que el seu Govern planteja "una transició ecològica justa" i espera "que pugui perdurar"

Publicado 29/1/2019 12:19:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha declarat aquest dimarts que amb la Llei de Canvi Climàtic planteja "una transició ecològica justa" i "compromesa no només amb el present, sinó amb el futur", per la qual cosa espera "que pugui perdurar".

La presidenta ha fet aquestes declaracions en respondre a una pregunta del portaveu del PP, Biel Company, durant el ple del Parlament, on Armengol ha destacat que la Llei no ha tingut cap esmena a la totalitat, i ha mantingut que s'ha elaborat amb "un gran procés participatiu". A més, al final de la seva intervenció ha ironitzat dient a Company que "segueixi discutint amb el senyor Bauzá per veure qui és més de dretes".