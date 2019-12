Armengol espera que Sánchez atengui les demandes de Balears "de manera molt ràpida", quan formi govern

Publicado 12/12/2019 12:22:21 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 des. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha manifestat aquest dijous la seva "satisfacció" pel fet que "el Rei ja hagi proposat a Pedro Sánchez" com a candidat per formar govern i ha assenyalat que espera que aquest "atengui les demandes" de Balears "de manera molt ràpida", quan això es produeixi, un fet que espera que sigui "com més aviat millor".

En declaracions als mitjans durant la seva visita a les instal·lacions ampliades del Centre de Salut Santa Ponça, Armengol ha destacat com "molt positiu" que el primer que ha anunciat Sánchez és "una nova ronda de consultes, no solament amb els partits polítics sinó amb els presidents autonòmics".

"Sempre dic que les comunitats som Estat i, per tant, és molt important la nostra posició en aquests moments en què s'ha de formar govern, venint, a més, d'un bloqueig massa llarg que causa perjudicis als ciutadans d'Espanya i també als de Balears", ha dit la líder autonòmica.

A més, ha recalcat que amb Sánchez té una "relació continuada" i "sap perfectament" les demandes de Balears i "com sempre les seguirà atenent".

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, va acceptar aquest dimecres l'encàrrec del Rei Felip VI de formar govern i va dir que ho assumia amb "honor, responsabilitat i enorme gratitud" al conjunt del poble espanyol.