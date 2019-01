Armengol reafirma el compromís del Govern "contra les prospeccions petrolíferes"

Publicado 29/1/2019 12:10:58 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha afirmat aquest dimarts en el ple del Parlament que l'Executiu balear "sempre ha dit no" a les prospeccions petrolíferes, en resposta a una pregunta plantejada per la diputada de Cs, Olga Ballester, qui ha preguntat a Armengol "què significa per al PSOE el compromís del 'No' a les prospeccions".

En aquest sentit, Ballester ha afirmat que el Govern estatal "ha atorgat una pròrroga a l'empresa Casablanca per extreure hidrocarburs durant deu anys en una zona protegida", al que Armengol ha contestat que l'Executiu central "va aprovar al juliol la protecció del corredor de migració de cetacis" en el Mediterrani.

A més, la presidenta del Govern ha afegit que "qui ha vetat iniciatives legislatives han estat vostès", en referència al veto del Govern de Mariano Rajoy juntament amb el vot de Ciutadans en la Llei contra les Prospeccions que el Govern va presentar en el Congrés dels Diputats en 2017.