Armengol rebutja que hi hagi "malestar" en el Govern pel plus de residència de càrrecs de Podem

Publicado 11/12/2019 18:34:42 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 des. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha rebutjat aquest dimecres que hi hagi "malestar" en el si de l'Executiu pel plus de residència que cobren alts càrrecs de Podem procedents de la Península.

Així s'ha expressat preguntada pels mitjans per la notícia publicada per 'Diari de Mallorca' respecte al complement de 22.000 euros anuals que reben aquests càrrecs per cobrir costos de transport i allotjament.

"No tinc constància que hi hagi malestar", ha apuntat la presidenta, que ha recordat que aquest plus "és habitual" i "s'ha cobrat sempre" per als càrrecs que no resideixen a Mallorca, la qual cosa inclou també a aquells que procedeixen de Menorca, Eivissa i Formentera.

Segons ha indicat Armengol, aquest complement és un "dret" i una mesura que "precisament ajuda" a mitigar els efectes de la "doble i triple insularitat".