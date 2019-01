Armengol recorda que el Govern destinarà 350.000 euros al transport públic de Formentera

Publicado 28/1/2019 14:27:50 CET

La presidenta del Govern, Francina Armengol, s'ha compromès durant la Conferència de Presidents celebrada a Formentera a una millora en el transport públic a l'illa i així, per l'any 2019 es destinaran 350.000 euros dels Pressupostos autonòmics per "ajudar el Consell en les millores necessàries en el servei.

Armengol ha confirmat que aquest dimarts "serà un dia important" perquè el Parlament donarà el vistiplau a la Llei de sostenibilitat ambiental per a Formentera, "una llei valenta i compromesa que procedeix del debat intens en la societat" de l'illa i amb un consens i debat polític "molt importants". Perquè la nova Llei sigui un "èxit", ha afirmat Armengol, és necessari millorar el transport públic.

Segons ha recordat la presidenta, des del Govern ha estat possible trobar una solució jurídica que permeti desenvolupar una demanda "històrica" de Formentera per limitar l'accés de vehicles.

La Llei que s'aprovarà aquest dimarts brindarà el marc jurídic al Consell de Formentera perquè pugui actuar desenvolupant competències de sostenibilitat territorial, social i econòmica.

Per tot això, Armengol ha agraït la tasca realitzada pel conseller balear de Mobilitat, Marc Pons, així com pel conseller de Mobilitat de Formentera, Rafa González, i per totes les entitats de l'illa implicades.

"S'ha pogut tenir un debat molt tranquil, en el qual totes les entitats han pogut aportar", ha dit Armengol, recordant que Formentera es convertirà amb la norma "en un referent" a nivell nacional.

La presidenta ha reiterat que caldrà realitzar una "aposta forta" pel transport públic, "solució" a tenir tant vehicle a Formentera en la temporada alta. "És una iniciativa molt important", ha reiterat.

BALANÇ DE LEGISLATURA

Armengol també ha reiterat que en el Govern creuen "en el diàleg, es practica i les decisions es prenen conjuntament", en relació a la celebració de la setena Conferència de Presidents de la legislatura.

A més, ha explicat que aquesta serà la legislatura amb més competències transferides als Consells, com les de promoció turística o d'igualtat, entre d'altres.

"S'està completant un bon cicle", ha afirmat la presidenta, recordant que també són necessaris més recursos econòmics per realitzar aquests traspassos competencials.

Armengol ha recordat en aquest sentit que s'han augmentat en un 57 per cent les partides pel finançament directe dels Consells, amb 155 milions d'euros més.

SOBRE EL CONVENI DE CARRETERES A FORMENTERA

Sobre els convenis de carreteres, en el cas de Formentera, Armengol ha recordat que des de fa 8 anys no s'havia renovat aquest acord a l'illa, encara que als Pressupostos estatals existeix la previsió d'1 milió d'euros per a Formentera, la qual cosa "obre la porta" a signar un acord entre el Consell i Foment.

"És un avanç passar de zero a un milió d'euros, que surten de les negociacions entre el Govern i el Consell amb el Ministeri de Foment.

Durant tota la legislatura, es va intentar que el Ministeri obrís un conveni de carreteres amb Formentera i no va ser possible amb el Govern de Rajoy", ha afegit Armengol, recordant que s'intentarà que el nou acord sigui plurianual per garantir inversions a l'illa.