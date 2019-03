Armengol recorda a Podem que "temporades llargues signifiquen contractes millors" per als treballadors turístics

Publicado 26/3/2019 12:37:46 CET

La diputada Laura Camargo qüestiona l'estratègia 'better in winter' plantejant si implica "massificar també l'hivern"

PALMA DE MALLORCA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha argumentat aquest dimarts que "temporades llargues signifiquen contractes millors" per als treballadors turístics, després que Podem hagi qüestionat l'estratègia 'better in winter' del Govern plantejant si implica "massificar també l'hivern".

El debat s'ha produït en el marc d'una pregunta de control al Govern durant l'últim ple del Parlament. La portaveu adjunta de Podem, Laura Camargo, ha començat la seva intervenció recalcant que encara que el seu partit ha arribat a "molts consensos" amb la resta de socis del 'Pacte', no estan "d'acord en tot".

Així, ha incidit que el "clam social" vinculat al turisme "pot ser una dels comptes pendents aquesta legislatura", i ha denunciat que, a la seva entendre, "no s'ha aprofitat no ja per decréixer, sinó ni tan sols per posar fre" a la massificació turística.

La diputada de Podem ha titllat de "contradictori" parlar de "les bases del decreixement" turístic i alhora de "creixement a l'hivern", i ha demanat reflexionar. "No hem après la lliçó?", s'ha preguntat.

En aquesta línia, Camargo ha instat a pensar "no a curt termini" sinó "més enllà" i ha avisat del malestar social" en alguns punts de les Illes "perquè hi ha molt pocs recursos per donar proveïment a la massificació". "El turisme de masses no només destrueix el Medi ambient, sinó que també està expulsant gent", ha alertat.

ARMENGOL: EL GOVERN HA COMPLERT "DE FORMA LLEIAL"

A això, Armengol ha contestat que és "important allargar la temporada" turística, una cosa que "creia" que compartia la formació morada.

La líder de l'Executiu ha demanat no oblidar que el turisme és el "motor de l'economia" i "permet que molts treballadors tinguin millor qualitat de vida", i ha considerat que ha "complert de forma lleial" amb el signat en els acords de governabilitat, "també en política turística".

La presidenta ha destacat mesures com l'engegada de l'impost de turisme sostenible i la regulació del lloguer vacacional, i ha defensat que el Govern ha treballat per "equilibrar el turisme en temporades altes". També ha incidit que no han "apostat pel monocultiu turístic" sinó per la diversificació.