Armengol: "Si les dretes sumen, governaran, per això el 26 de maig hem de votar amb la mateixa força que el 28"

Publicado 6/5/2019 12:26:18 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Maig (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSIB al Govern, Francina Armengol, ha instat la mobilització de l'electorat per als propers comicis autonòmics, municipals i insulars del 26 de maig perquè "si les dretes sumen, governaran, i per això, el 26 cal votar amb la mateixa força que es va fer el 28 d'abril, a les generals".

Així ho ha expressat Armengol en l'acte de presentació de la candidatura a l'alcaldia de Binissalem on ha demanat "el suport dels assistents", ja que "davant hi ha un trio de dretes que vol tornar enrere 40 anys". "Amb els resultats del 28 d'abril, ja decidim entre tots aturar a la dreta", ha asseverat.

Per la seva banda, la candidata a l'alcaldia de Binissalem, Pepa Ramis, s'ha compromès a trobar "finançament on faci falta" per desenvolupar un "projecte de poble tan diferent del que s'ha fet fins ara" amb les polítiques socials al centre.

Ramis també ha dit que tant ella com el seu equip es presenten a les eleccions "per encapçalar un projecte de poble diferent del que s'ha fet fins ara, escoltant la gent i després fent, no a l'inrevés, i treballant per a l'interès general amb serietat i responsabilitat"

"Promourem una escola pública de 0-3, camins escolars assegurats, una nova escola municipal de música, un nou pla de mobilitat amb especial incidència al centre històric, un nou pla de subvencions per a l'esport local i associacions, un nou casal d'entitats i un pla de manteniment de parcs infantils i zones d'oci", ha explicat Ramis.

Seguint en clau local, Armengol s'ha referit també a alguns dels canvis que aquesta legislatura "ja s'han començat a veure" a Binissalem amb polítiques del Govern i el Consell, com, per exemple, l'ampliació de l'institut o la posada en marxa el mes de setembre dels estudis de Formació Professional de Grau Mitjà d'Oli i Vins", uns estudis "pioners a Balears".