Armengol vota a Palma i demana a la ciutadania una "mobilització massiva"

Publicado 26/5/2019 13:11:56 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Maig (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSIB al Parlament, Francina Armengol, ha votat aquest diumenge a les 10.15 hores en el col·legi Sant Felip Neri de Palma i ha demanat a la ciutadania una "mobilització massiva" perquè els ciutadans votin "amb il·lusió, força i ganes" durant la jornada electoral, segons ha informat el partit.

"Després d'una campanya intensa, emocionant i il·lusionant, ha arribat el dia clau perquè la ciutadania decideixi cadascun dels representants als ajuntaments, consells insulars, Govern i Parlament Europeu", ha expressat Armengol.

Així mateix, la candidata socialista ha aprofitat l'ocasió per expressar el seu agraïment a les persones que estan en les meses i en els col·legis electorals per "tot el treball" ja que "fan possible" la jornada electoral.